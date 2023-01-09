【高盛推介】美團落後大市 兩手準備部署
2023年01月09日 14:20
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團上周四(5日)抽升超過5%突破190港元收市後，上周五(6日)回吐部分升幅，跌約4.2%，周一(9日)曾高開約1.3%，唯及後倒跌，中午報181.1港元，微跌約0.9%，落後大市及其他科網股。有券商更新對中國科網股投資評級及目標價，當中美團獲給予「買入」評級，目標價上調至231元。
觀察個股輪證資金流向，好倉於上周五獲資金積極趁低吸納，錄得約3,170萬元資金流入，為當日最多資金流入的個股相關資產。淡倉於上周五獲資金轉向沽出，但過去5個交易日計則共錄得約4,630萬元資金流入。
觀察港股通資金流向，北水於上周五轉向沽出美團，錄得約2.1億元資金淨賣出。
美團購11040，行使價252.2元，2023年6月23日到期，實際槓桿5.1倍，低面值、低街貨。
美團購29935，行使價230元，2023年6月6日到期，實際槓桿5.1倍，中期。
美團牛67861，收回價170元，行使價167元，換股比率500，槓桿比率11.4倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
投資者如看淡，認沽證方面的高槓桿選擇可留意美團沽(29320)。貼價選擇可留意美團沽(29389)。熊證方面的近熊選擇可留意美團熊(63542)，遠熊選擇可留意美團熊(66355)，與現價有約20及40元收回距離。
美團沽29320，行使價148.8元，2023年3月30日到期，實際槓桿5.3倍，高槓桿。
美團沽29389，行使價169.9元，2023年3月13日到期，實際槓桿5.6倍，貼價。
美團熊63542，收回價200元，行使價203元，換股比率500，槓桿比率8.3倍，市場上首三高槓桿之一近熊。
美團熊66355，收回價220元，行使價223元，換股比率500，槓桿比率4.3倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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