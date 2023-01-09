周樂樂：國內政策繼續擴張　關注行業好轉機會

過去一周，A股滬深兩市全線收漲，多數重要指數升幅超過3%，其中，上證50漲3.49%領漲。申万一級行業中，30個升，1個跌，其他全部收漲，其中，最強的五大行業是計算機(+6.27%)、建築材料(+6.01%)、通信(+5.63%)、輕工製造(+5.01%)、傳媒(+4.77%)，最弱的五大行業是社會服務%)、煤炭(+0.22%)、美容護理(+0.24%)、農林牧漁(+0.29%)、綜合(+0.94%)。數據上看，市場整體走強，資金繼續流入受政策刺激與疫情恢復受益較大的行業，尤其是數字產業繼續領漲市場，而流出因通脹回落而業績受損的行業。

國內方面，最新製造業PMI與非製造業PMI連續3個月回落且均在50以下、最新出口數據負增長等，反映了經濟下行壓力非常大。目前國內已經全面放開疫情防控，政府工作重點重回全力拯救經濟，持續推行寬鬆貨幣政策與擴張性財政政策已經成為大概率事件。如：最近國內政府出台刺激政策，支持地產企業的融資的同時，各地政府陸續放鬆房地產限購措施。另外，國內正收回收縮型政策，加大推出擴張型政策，全力挽回市場參與者的信心，也將成為大概率事件。如：對於最敏感的平台企業金融業務，最近國家監管機構宣布對14家平台企業金融業務專項整改已經基本完成，鼓勵開發更多適銷對路的金融產品等。判斷國內進入新一輪“寬信用、寬貨幣”的宏觀週期，宏觀面非常有利於中國股票資產價格表現。還有，過去兩年中國政策側重於供給端刺激，確保中上游產業鏈供應端安全。現時出口負增長，國家大概率採取側重於需求端刺激，全面啟動刺激內需來推動經濟復甦。如：國家各大部委紛紛宣布鼓勵支持住房、汽車等大宗商品消費。

海外方面，美國12月加息50個基點，確立加息拐點，這對全球金融市場是非常大的利好，尤其是對新興市場國家的債市、股市、匯率以及貨幣政策，但是因美國就業與消費數據相對強勁，經濟衰退壓力並不大，美聯儲主席鮑威爾曾高調表示不會過早退出加息，美聯儲12月份會議紀要顯示美聯儲官員普遍認為2023年降息為時過早，使市場預期美國未來一個季度仍處於信用收縮與流動性收緊階段，這也限制美國推出新產業投資計劃。雖然美股短期表現繼續承壓，而中期看，美國今年下半年結束加息是大概率事件，短期市場大幅下跌為中線部署提供機會。

綜合來看，由於美聯儲加息拐點出現與國內政策繼續擴張，國內A股有望繼續走強，港股也會跟隨受益。策略上，繼續重點關注可以受益於大量信貸投放與疫情防控放鬆的食品、酒旅等商品與服務消費行業等優質企業，國內政策糾偏而受益的物業管理、互聯網科技、文化娛樂等行業超跌反彈的機會，以及因中上游材料價格下跌，新能源行業下游的建設與運營企業業績進入高增長。

勝利證券副首席運營官 周樂樂