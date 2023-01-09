【產經直播】港股愈戰愈勇 醒你追貨策略！
2023年01月09日 16:15
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港股2023年首周累漲1,210點後，隨着中港兩地於周日(8日)恢復通關，加上美匯指數下跌，在岸及離岸人民幣周一(9日)齊升穿6.8，港股再有進帳。恒指今高開304點，最多升479點，創近六個月高位。最終收市仍升396點，報21,388點，成交1,564億元。後市仲有冇動力向上？短線目標望咩位？
阿里巴巴(09988)發公告表示，螞蟻集團主要股東的投票結構有變，創辦人馬雲放棄螞蟻集團控制權；而螞蟻稱，目前仍專注於整改和業務升級，無啟動上市的計劃，消息應如何解讀？對阿里有咩影響？阿里上周累計升幅逾14%，今日仍升逾8%，股價已反映螞蟻鋪路上市等的利好因素？依家入場小心接火棒？
另一邊廂，小米集團(01810)亦爆升逾7%。小米創辦人雷軍退出兩家小米關聯公司，包括小米影業以及小米筆記本電腦關聯公司北京田米科技，消息要點解讀？
除通關之外，農曆新年長假期將至，旅遊、消費有望呈強勁復甦，攜程(09961)今日升4%之外，衝破300元關；而花旗發表報告，中國中免(01880)受惠旅遊旺季將近，上調目標價23.1%至277元，指中免是內地消費行業首選股；另外，呷哺呷哺(00520)亦曾創52周高，現階段邊隻復常股仲可以追？
美國非農就業數據較預期佳，但職位增長溫和，市場料聯儲局加息幅度可能轉向溫和，牽動國際金價扳升，創下七個月新高，推動金礦股造好，其中紫金(02899)礦業和招金(01818)分飆一成及逾7%，金價短期走勢點睇？金礦股可以吼？
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