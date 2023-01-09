【產經直播】港股愈戰愈勇　醒你追貨策略！

港股2023年首周累漲1,210點後，隨着中港兩地於周日(8日)恢復通關，加上美匯指數下跌，在岸及離岸人民幣周一(9日)齊升穿6.8，港股再有進帳。恒指今高開304點，最多升479點，創近六個月高位。最終收市仍升396點，報21,388點，成交1,564億元。後市仲有冇動力向上？短線目標望咩位？

《東網Money 18》搵嚟中薇證券研究部董事黃偉豪同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！

1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

2.《東網Money 18》facebook專頁：

3. on.cc東網 YouTube頻道