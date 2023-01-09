總商會：通關為商界打下「強心針」　料今年經濟增3.8%

香港總商會總裁梁兆基表示，本港與內地通關為商界打下「強心針」，期望短期內港府能取消所有通關配額和檢測規定，相信全面通關只是時間問題，料本港實際經濟能由2022年的下跌3.3%，回升至今年的上升3.8%。

梁兆基指，3.8%的經濟增長預測實屬保守，若外圍息口未如預期般高，經濟疫後復甦步伐較快，將有可能調高本港經濟增長預測。

不過，他稱，本港旅遊零售業難以回復疫前水平，主因疫情期間民眾消費習慣有所轉變。對於近期傳出大型百貨店分店結業，他認為，事件反映過往一至兩年零售業運作艱難，望通關後為業界帶來新開始。

對於將在2月公布的財政預算案，他指該會已向港府提議再多派發一輪消費券，因本港經濟在通關初期仍然脆弱，故需政府政策支持，期望港府不要因財政赤字上升而放棄刺激民眾消費。

該會預期，今年本港商品出口增長在4.5%，主因料今年外圍經濟環境不理想，美國面對息口上升和通脹壓力，衰退風險日益增加，歐洲亦因能源危機徘徊衰退邊緣，打擊本港出口增長。

該會高級經濟師莊仕杰預期，今年本港經濟能回復至疫前水平，主要受內需推動，料今年本港零售銷售增長由去年的零增長，增至今年的增長10%。同時，失業率有望回落，由去年底的3.6%，降至今年底的3.3%。

另外，該會的「商業前景問卷調查」發現，38%受訪企業表示，2022年首10個月企業營業額較2021年減少，認為2023年營業額按年有所改善的為40%，44%認為料按年大致相同。

通關前大部分企業認為未通關是營商最大挑戰，其次為人才流失，目前香港在通關上正步向復常，該會相信人才流失將成為今年最大挑戰。

是次調查在2022年11月7至11日進行，合共收回357份問卷，受訪企業最多來自專業和商業服務界別、貿易，以及製造業。