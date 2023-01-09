離岸人民幣企6.77水平 油價漲逾2%
2023年01月09日 16:24
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美匯指數報103.59；港匯見7.8068；離岸人民幣(CNH)升穿6.8關，報6.7786；美元兌日圓報132.13；歐元處1.0696；英鎊報1.2163。金價報1,874美元。油價漲逾2%，布油報80.2美元，紐油報75.38美元。比特幣處1.7萬美元水平。道指期貨升3點。
●市後關注點
-17:30 歐元區1月Sentix投資者信心指數
-18:00 歐元區去年11月失業率
-21:30 加拿大去年11月建築批核
●港股再度收復21,000點關，全日收升396點或1.89%，報21,388點；國企指數亦升142點或1.99%，報7,286點；恒生科技指數則升139點或3.15%，報4,570點。主板成交1,564.23億港元。阿里巴巴漲8.6%、騰訊升3.6%、小米漲7.6%、港交所抽升4.1%及滙豐升2.1%，帶領大市升勢。https://bit.ly/3WTLco3
●滬綜指升18點，外資淨買入77億人幣。https://bit.ly/3ZyCHAz
●高盛傳本周啟動裁員計劃，涉約3200人。
●瑞士百達財管：加息仍會持續，歐美今年初將陷溫和衰退。
●奧思：上半年內地客美容服務預約料返疫前水平。
●富達強積金：今年市況續存不確定性，亞洲市場具吸引力。
●蘋果混合現實頭戴式顯示器傳最快春季亮相。
●港府：有龍頭創科企擬在港設國際總部。
-港府：正測試虛擬資產技術優勢，探索金融市場應用情況。
●去年全職月薪中位數升上1.5萬元，零售餐飲招聘需求殷。
●香港加快開放，今年GDP增長有望超越新加坡？
●香港總商會料今年港實際經濟增長回升至3.8%。