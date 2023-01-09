利嘉閣料港今年119個一手私宅潛在供應　涉逾4萬伙三年最多

去年新盤市場出現價量齊跌，部分原本去年推出的新盤延後，推高今年潛在供應。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，預測今年全港將有約119個全新一手私宅項目可成為潛在供應，涉約40,291伙，相關預測數字按年增加18.3%，為19年來最多，亦為期內首度超越4萬伙大關。

陳海潮指，上述潛在供應中，以鐵路站上蓋項目屬是最大的供應來源，涉及7個站，共有16個項目遍及港九新界合共提供12,227伙，佔全港總伙數達30.3%。其次是啟德新區及跑道區，今年將有14個項目提供8,592伙。

至於，按地區劃分，九龍區潛在可售私宅項目共48個，單位總數達17,086伙，以項目及總伙數計均為三區之冠，當中受惠啟德跑道區有多達11個項目(包括拆細的分期項目)有機會應市，合共提供6,362伙。而新界區今年潛在供應項目有28個，涉及單位總數達15,594伙，包括天水圍天榮站上蓋項目第1期的1,393伙，其次為洪水橋匯都1期及2期合計的1,025伙等。

港島區方面亦有43個潛在項目部署登場，涉及總數只有7,611個單位，當中有近77%的項目均屬200伙或以下的小型新盤。焦點為黃竹坑站，年內料提供3,050伙潛在供應。

不過，他亦指，上述約4萬個單位，指的是條件較成熟，有機會可於年內應市的總伙數，惟實際推售量仍需視乎發展商的部署及實際市況而定，初步估計較貼近實際的推盤量大約為2萬伙。