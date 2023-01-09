日韓人口高齡化不利營商　急需年輕人口補充...

自疫情以來，企業招聘更困難，對於人口老化嚴重的國家更是如此。日本政府分析指出，當地許多中小企都因找不到職位空缺繼任者而面臨倒閉危機，預期到2025年，有約63萬間還有盈利的中小企因此結業，經濟損失將達到1,650億美元(約1.28萬億港元)。另邊廂，南韓統計廳亦預期，到2025年，該國將進入「超級高齡社會」，65歲以上的老年人將佔總人口逾兩成。

人口老化長期以來一直困擾日本，並成為拖累經濟增長的負擔。除了日益增加的養老金開支所帶來的稅收壓力外，企業「高齡化」亦會令日本公司缺乏改革、創新的魄力，變相削弱日企的競爭力。根據去年中的市場資料顯示，日本企業社長的平均年齡為60.3歲，70歲以上的社長佔日企比例高達24.9%，接近四分之一日企仍由高齡社長所領導。

缺繼承者 寧將企業轉讓

由於找不到年輕一代接手，有年邁的企業東家甚至願意無償把企業轉讓，但求公司得以延續。在北海道經營一家農場物流運輸公司、年屆七旬的橫山秀一表示，他這樣年紀很難繼續堅持下去，只是當地許多牧場都依賴他提供的飼料運送服務，故急切希望尋找到合適繼任人。包括橫山在內，目前有過百家中小企在網上刊登廣告，願意免費轉讓公司。

再者，適齡勞動力不足亦拖累生產效率。日本經濟研究中心(JCER)估計，日本人均國內生產總值(GDP)將於2027年被南韓超越。該智庫認為，日本的人口老化問題已對經濟產出造成重大壓力，日、韓兩國的生產力差距將會持續擴大。人口老化、原材料短缺、人手不足與成本上漲等問題，還將持續困擾當地的企業，不利營商環境。

南韓長者貧困率高達四成

南韓的經濟增長勢頭雖然較好，但在人口老化問題上已開始步日本後塵。去年南韓65歲以上的老年人佔總人口的17.5%，並料將於2025年正式進入「超級高齡社會(65歲以上人口佔比20%)」。從「高齡化(65歲以上人口佔比7%)」演變成「超級高齡化」，南韓僅用了7年時間，比日本還快3年，創下世界之最。

相對於日本較為完善的養老金制度，南韓的老年人的貧困問題可謂非常嚴重。2020年的統計顯示，在經合組織(OECD)成員國中，南韓是老年人貧困率最高的國家，高達40.4%，遠高於第二名美國(23%)和第三名日本(20%)。為填補家用，近半數南韓銀髮族仍堅持工作。