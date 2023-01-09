【反價雄心】嘉湖山莊兩房加價5萬至468萬沽 4年仍蝕97萬

二手交投回升，業主即心雄反價，但仍難追回近年樓價跌幅。天水圍嘉湖山莊兩房單位，反價5萬至468萬元售出，原業主2018年購入帳面蝕約97萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21Q動力招潔冰稱，小西灣藍灣半島2座極高層D室套三房戶，實用面積約595方呎，望海景，附裝修，外區客在短短數個小時內決定入市，成交價1,000萬元 呎價約16,807元

●美聯范浩銘表示，鰂魚涌太古城天山閣一個高層F室，實用面積約536方呎，兩房間隔，原業主近期叫價約900萬元，獲同區客垂青，議價後於通關首天(8日)即以858萬元成交，呎價約16,007元，新買家購入作換樓自用。

●中原張永泉透露，灣仔帝城大廈低層D室，實用面積約383方呎，兩房間隔，望市景，以625萬元放盤，因應市況陸續下調叫價至545萬元將單位易手，呎價約14,230元，新買家屬於用家。

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九龍區

●中原歐陽振邦指，長沙灣西九四小龍1月首8天即錄得16宗二手買賣，按月升約78%，泓景臺5座高層F室，實用面積約658方呎，套三房間隔，以1,168萬元易手，呎價約17,751元。

●世紀21家天下黎振傑表示，旺角居屋富榮花園2座高層A室，實用面積約592方呎，三房間隔，望內園景，已補價自由市場以860萬元易手，呎價約14,527元。

●美聯黃家明表示，牛頭角得寶花園G座中低層8室，實用面積約253方呎，一房間隔，近日獲睇樓約一個月的外區上車客以358萬元購入，呎價約14,150元，原業主於2016年7月以292萬元購入，持貨超過6年帳面獲利66萬元，升值約23%。

●中原袁顯岸稱，紅磡半島豪庭1月至暫錄兩宗二手買賣，包括1座高層A室，實用面積約948方呎，套三房間隔，另設工人套房，望海景，去年10月開價1,850萬元，累減182萬元，以1668萬元沽出，呎價約17,595元，新買家為同區換樓客，睇樓半年入市。

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新界區

●祥益謝利官表示，天水圍嘉湖山莊賞湖居2座高層F室，實用面積約449方呎，兩房間隔，原業主隨着市況好轉，反價5萬元，仍獲外區客以468萬元購入自住或投資，呎價約10,423元，原業主於2018年以約565萬元購入，帳面虧蝕約97萬元。

●祥益謝利官稱，天水圍居屋天頌苑O座高層7室，實用面積約426方呎，開放式間隔，白居二中籤者，因屋苑鄰近家人，方便照應，加上原業主有意換樓，累積減價達20萬元，在未補價第二市場以280萬元購入上址作自住，呎價約6,573元。

●中原曾偉旗稱，青衣美景花園11座低層H室，實用面積約445方呎，「大兩房」間隔，享山景，叫價478萬元，共減35.5萬元或約7.4%，以442.5萬元易手，呎價約9,944元，新買家為葵涌上車客。

●美聯胡國源表示，馬灣珀麗灣1月錄5宗二手買賣，其中3座中層C室，實用面積約713方呎，套三房間隔，享全海景，開價800萬元，獲區外換樓買家洽購，議價50萬元，終以750萬元成交，呎價約10,519元，原業主持貨逾7年帳面獲利42萬元。

●中原余仲平指，荃灣海天豪苑中高層C室，實用面積約605方呎，兩房間隔，去年11月叫價890萬元，12月減至830萬元，近日經上車客議價後，多減20萬元，隨即以810萬元沽出，呎價約13,388元。

●中原王壹鳴指，荃灣區於周末兩天連錄約10宗二手買賣，綠楊新邨S座中層8室，實用面積約475方呎，兩房間隔，累減12萬元，以618萬元易手，呎價約13,011元，新買家為區內分支家庭。

●中原伍潔玲透露，荃灣花園D座中層6室，實用面積約376方呎，兩房間隔，去年12月開價480萬元，剛過去周六正式放匙予代理行，當日火速獲買家即睇即買，議價後以468萬元成交，呎價約12,447元，新買家為同區新婚上車客。

●中原溫旭銘指，過去周末元朗區錄得約8宗二手買賣，YOHO Town第9座中層D室，實用面積約422方呎，兩房間隔，叫價640萬元，睇樓多月的上車客眼見樓市已轉勢，議價10萬元，即以630萬元承接，呎價約14,929元。

●世紀21奇豐陳偉康表示，粉嶺碧湖花園2座高層B室，實用面積約491方呎，三房間隔，望山景，放盤4個月，獲區內租客洽購，零議價下以550萬元獲承接，呎價約11,202元。

●利嘉閣羅富欽指，粉嶺花園16座高層C室，實用面積約467方呎，兩房間隔，望園林景，以400萬成交，呎價約8,565元，單位原先開價530萬，經過雙方一輪議價後，最終累減130萬元成交。

●美聯楊浩然表示，大埔新達廣場5座高層A室，實用面積約465方呎，兩房間隔，原業主套現放售單位，新買家見屋苑位置往返內地方便，以630萬元入市，呎價約13,548元。

●中原吳嘉權稱，火炭銀禧花園7座中層B室，實用面積約510方呎，兩房間隔，放盤時開價約640萬元，雙方議價後以626萬元易手，累減14萬元，呎價約12,275元，新買家為上車客，原業主則於2017年8月以600萬元購入，持貨約6年帳面獲利26萬元。

●中原梁廣成表示，沙田御龍山5座中層C室，實用面積約554方呎，兩房間隔，開價約970萬元，議價後以956萬元售出，呎價約17,256元，新買家為用家，屋苑對上一宗兩房戶成交為去年6月份，1座低層E室售1028萬元，是次成交價低約7%。

●世紀21奇豐吳元利指，沙田翠湖花園C座中層4室，實用面積約819方呎，套三房間隔，望內園景，單位放盤半年，叫價1,000萬元，減幅約13.2%，獲買家以868萬元承接，呎價約10,598元。

●中原曾展鵬表示，沙田全輝中心錄1月暫錄兩宗買賣，屋苑A座中層3室，實用面積約287方呎，一房間隔，去年10月放盤時叫價約420萬元，經多番減價後，最終以365萬元易手，累減55萬元，呎價約12,718元，新買家為年輕上車客。

●中原關煜裕透露，沙田第一城1月暫錄約14宗買，按月升約1.33倍，屋苑20座低層E室，實用面積約451方呎，三房間隔，議價後減價120萬元，以636萬元沽出，呎價約14,102元，同類型單位去年9月曾售610萬元，新買家為外區換樓客。

●美聯何智豪稱，沙田第一城48座中層F室，實用面積約284方呎，兩房間隔，獲上車客垂青，原業主換樓，故放售單位，以450萬元沽貨，呎價約15,845元。

●中原陳敬天指，沙田第一城18座中層A室，實用面積約515方呎，三房間隔，2021年8月放盤時開價約900萬元，今年一月初減至728萬元，放匙盤短時間內，議價後售700萬元，呎價約13,592元。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山區1月暫錄約35宗二手買賣，其中天宇海1A座中層C室，實用面積約770方呎，套三房間隔，放盤時開價約1,180萬元，議價後減價242萬元，以938萬元易手，呎價約12,182元，新買家為用家。

●中原關偉豪稱，將軍澳1月首8天錄得121宗二手買賣，新寶城3座中層B室，實用面積約378方呎，兩房間隔，零議價下售610萬元，呎價約16,138元，新買家為同區分支家庭，欲多購一戶供子女住用，睇樓時有五組客睇樓及議價，決定零議價下入市。

●美聯梁傑指，將軍澳維景灣畔2座低層E室，實用面積約516方呎，兩房間隔，去年12月開價800萬元放售，通關消息一出，即封盤數日並觀察市場，及後調升叫價至805萬元，終零議價下獲區內用家承接，呎價約15,600元。

●香港置業表示，將軍澳日出康城MONTARA第2B座低層F室，實用面積約450方呎，兩房間隔，望內園景，以約868萬元放盤約半年，減價約150萬元，以718萬元易手，呎價約15,956元，低市價約4%，新買家為首置客。

●利嘉閣蔡庭勇指，將軍澳日出康城LP6第5座低層K室，實用面積約291方呎，連130方呎平台，一房間隔，去年3月開價770萬元放盤，至11月調整至550萬，新帶同訂金支票洽談，終以538萬元成交，呎價約18,488元，新買家為區內租客。

●香港置業莊家豪稱，將軍澳日出康城晉海3B座低層E室，實用面積約501方呎，兩房間隔，位以購入價838萬元放盤，一度調整叫價至830萬元，，議價後再減價約82萬元，以約748萬元成交，呎價約14,930元，約4年帳面蝕讓約82萬元。

●利嘉閣鄧達榮表示，將軍澳東港城1座低層D室，實用面積約619方呎，套三房間隔，以約715萬元易手，呎價約11,551元，新買家為區內用家，屋苑現時有約80個放盤，入場費由650萬元起。

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