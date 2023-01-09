【蝕唔停】馬鞍山半新樓3年貶5%　嘉湖兩房4年輸97萬

通關效應刺激下，買家鬥快搶購市場「筍盤」。1月份本港7個主要住宅區的二手交投全線向上，當中馬鞍山區以及粉嶺連同上水的北區，暫錄交投量按月均錄逾一倍升幅。惟樓市續錄蝕讓成交，馬鞍山迎海‧星灣御兩房戶獲多客「爭睇」，終以788萬元售出，約4年帳面仍貶值近5%。

馬鞍山區1月暫錄約35宗二手買賣，部分準買家心急「撈底」。美聯李天傑稱，上述迎海‧星灣御23座中層F室，實用面積約510方呎，單日吸引多達8組客睇樓，最後由外區客僅議價20萬元成功買入單位，呎價約15,451元。原業主2019年以828萬元買入上址，帳面虧蝕40萬元。

另屯門區二手交投按月亦增約90%，暫錄約56宗，區內仍不乏蝕讓買賣。市場消息透露，THE PARKVILLE一個低層單位，實用面積約241方呎，降價後售416萬元，呎價約17,261元，約5年帳面貶值逾8%。同區嘉喜利大廈中層戶售336.5萬元，約5年跌價近10%。

將軍澳為本月二手交投最旺地區，按月增幅逾80%。中原關偉豪指，全區首8天已錄逾120宗二手買賣，其中，新寶城3座中層B室兩房戶，實用面積約378方呎，兩房間隔，區內分支家庭見有5組客同時睇樓及議價，決定零議價下以610萬元入市，呎價約16,138元。

此外，粉嶺及上水的北區本月暫錄約28宗二手買賣，但交投以公屋或居屋為主。其餘青衣區、東涌區及元朗區，買賣成交量升約10至30%。

嘉湖反價仍輸97萬

雖然業主紛紛收窄議幅，個別甚至反價，惟仍未追回近年的樓價跌幅。祥益謝利官表示，天水圍嘉湖山莊賞湖居2座高層F室，實用面積約449方呎，原業主隨着市況好轉，反價5萬元，獲外區客以468萬元入市，呎價約10,423元，惟原業主於2018年以約565萬元購入，帳面虧蝕約97萬元。

市區盤方面，觀塘凱滙本月已錄兩宗買賣，全屬蝕本個案。中原王能稱，項目2座中低層D室，實用面積約462方呎，開價880萬元，終售805萬元，呎價約17,424元，原業主持貨約4年帳蝕12萬元。

九龍塘又一居1月錄至少3宗買賣，消息透露，項目一個中層單位，實用面積約674方呎，市傳以1,155萬元售，呎價約17,136元，單位約6年帳面貶值逾40萬元。