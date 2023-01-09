新盤轉熱 單日連沽2伙逾億元豪宅
2023年01月09日 21:29
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通關效應帶動新盤市場氣氛向好，周一(9日)單日連續出現兩宗逾億元的豪宅交投。當中，鴨脷洲項目開齋，以逾1.64億元售出四房大單位。而屯門青山灣項目亦有洋房以約1.67億元獲承接。
●鴨脷洲凱玥首錄成交 四房逾1.64億元沽
港島區新盤首錄成交，據項目成交紀錄冊顯示，由合景泰富集團(01813)與龍光集團(03380)合作發展的鴨脷洲利南道凱玥，周一(9日)透過招標售出第3座9樓A室，實用面積3,316方呎，四房連衣帽間及書房，另設私人升降機大堂及3間儲物室，連同1個車位，成交價逾1.64億元，呎價約49,508元。資料顯示，上述買家採用180天現金付款計劃入市。
●屯門青山灣瑧譽洋房售1.67億元
保利置業集團(00119)旗下屯門青山灣洋房項目的瑧譽，周一(9日)以招標形式售出一座洋房，成交價約1.67億元。上述為7號洋房，實用面積5,210方呎，設有五房套間隔，成交價約1.67億元，呎價為32,000元。該洋房的地下飯廳特設三面落地玻璃，同時附設可直達地庫至天台的私人升降機、提供990方呎的前後花園，以及2個車位。
保利置業銷售及市務部總監朱美儀，項目銷情理想，反映高端客群對罕有的臨海洋房需求殷切。適逢中港首階段通關已於日前展開，意味經濟活動將逐步重回正軌，相信本港樓市氣氛亦已進入回暖階段。項目截至現時為止，共售出18套洋房，8伙居室，合共套現逾29.82億元。
●屯門御半山連平台戶1,548萬元招標沽出
新鴻基地產(00016)旗下屯門御半山，周一(9日)招標沽出第1A座32樓A室連平台特色戶，為實用面積731方呎的三房單位，連379方呎平台，以1,548.05萬元成交，呎價約21,177元。
●紅磡必嘉坊．迎匯周五起次輪發售6伙
恒基地產(00012)旗下紅磡必嘉坊．迎匯，周一(9日)上載銷售安排，落實周五(13日)起次輪銷售6伙。包括3伙一房及3伙兩房戶，實用面積分別為278及378方呎，扣除最高10%折扣計，折實價由584.28萬至850.86萬元，折實呎價約21,017至22,510元。
●長沙灣The Campton兩房1049萬元沽
萬科香港負責銷售的長沙灣The Campton，周一(9日)沽出33樓L室，為實用面積466方呎的兩房單位，成交價1,049.3萬元，呎價約22,517元。
●粉嶺北ONE INNOVALE第3期單日沽3伙
恒基地產(00012)旗下粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，周一(9日)錄得3宗成交，吸金1,239.52萬元。上述包括兩伙一房戶及一伙開放式戶，成交價介乎360.13萬至440.54萬元，呎價約14,776至15,590元。其中，D座7樓22室，為實用面積231方呎的開放式戶，成交價360.13萬元，呎價約15,590元。
●天水圍Wetland Seasons Bay第3期兩房售657萬元
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第3期，最新沽出6A座3樓B8室，實用面積444方呎，兩房連儲物室間隔，成交價為657.81萬元，呎價約14,816元。
●屯門掃管笏NAPA周五起標售1座洋房
會德豐地產旗下已屆現樓的屯門掃管笏NAPA，推出C16號洋房於本周五(13日)起招標發售。該洋房實用面積2,061方呎，設有三個睡房，連736方呎花園及585方呎天台。招標期截至1月16日。
●馬鞍山Silversands四房特色戶周五起招標發售
信和置業(00083)旗下馬鞍山Silversands，將於周五(13日)起招標發售第2座9樓A室頂層特色戶，實用面積1,558方呎，四房間隔，連501方呎平台及1,240方呎天台。招標期截至6月30日。