新盤轉熱　單日連沽2伙逾億元豪宅

通關效應帶動新盤市場氣氛向好，周一(9日)單日連續出現兩宗逾億元的豪宅交投。當中，鴨脷洲項目開齋，以逾1.64億元售出四房大單位。而屯門青山灣項目亦有洋房以約1.67億元獲承接。

●鴨脷洲凱玥首錄成交 四房逾1.64億元沽

●屯門青山灣瑧譽洋房售1.67億元

保利置業銷售及市務部總監朱美儀，項目銷情理想，反映高端客群對罕有的臨海洋房需求殷切。適逢中港首階段通關已於日前展開，意味經濟活動將逐步重回正軌，相信本港樓市氣氛亦已進入回暖階段。項目截至現時為止，共售出18套洋房，8伙居室，合共套現逾29.82億元。

●屯門御半山連平台戶1,548萬元招標沽出

●紅磡必嘉坊．迎匯周五起次輪發售6伙

●長沙灣The Campton兩房1049萬元沽

萬科香港負責銷售的長沙灣The Campton，周一(9日)沽出33樓L室，為實用面積466方呎的兩房單位，成交價1,049.3萬元，呎價約22,517元。

●粉嶺北ONE INNOVALE第3期單日沽3伙

●天水圍Wetland Seasons Bay第3期兩房售657萬元

●屯門掃管笏NAPA周五起標售1座洋房

會德豐地產旗下已屆現樓的屯門掃管笏NAPA，推出C16號洋房於本周五(13日)起招標發售。該洋房實用面積2,061方呎，設有三個睡房，連736方呎花園及585方呎天台。招標期截至1月16日。

●馬鞍山Silversands四房特色戶周五起招標發售