美股道指升逾百點　嗶哩嗶哩配股瀉6%

美國股市承接上周升勢，3大指數周一早段向好，道指曾升130點，報33,760點；標指升19點，報3,914點；以科技股為主的納指升90點，報10,660點。港股夜期報21,521點，升29點，高水133點。

華爾街仍然看淡美國經濟前景，外媒引述花旗集團行政總裁范潔恩(Jane Fraser)表示，於下半年某個時間點，美國經濟可能會發生經濟衰退，直言「沒有哪個產業比投資銀行更能感受到整體經濟環境變化的影響，停滯的交易環境讓2022年成為整體艱困的一年。」可幸的是，她認為現時金融業與2008年相比，資金情況更好且更有韌性。

反映通脹的美國上月消費物價指數(CPI)將於本周四公布，范潔恩提到，雖然美國的整體通脹已經見頂，但服務業通脹「仍然令人痛苦地持續」，並預期聯儲局將於5月把聯邦基金利率加至5.5厘(即較目前水平再加一厘)，這一預測與花旗研究部早前發布的展望一致。

感受到宏觀經濟壓力的不止花旗。早前一再表示將大舉裁員的投資銀行高盛，據報本周將正式開始炒人。今次涉及3,200個工作職位，相當於員工總數約6.5%，其中三分之一的職位可能來自核心交易部門。高盛股價早段曾升0.59%。

摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson亦再次警告，股市低估了經濟衰退的風險，並重申若經濟出現嚴重衰退，標指料將跌至3,000點水平，即較目前再冧逾兩成。

另外，早前已經宣布裁員10%的道指成分股企業、客戶關係管理公司Salesforce亦可能會擴大裁員規模。消息指，該公司行政總裁Marc Benioff在一場全體員工會議上提出了這種說法，又批評部分客戶經理工作效率低，要求想辦法讓新員工提高工作效率。Salesforce股價曾升2.26%。

嗶哩嗶哩(美︰BILI)發公告稱，公司擬承銷發行1,534.4萬股美國存托股份(ADS)，作價為每股26.65美元。公司表示，發行股份所得資金，部分將用於向高盛回購本金至少3.848億美元、2026年到期的優先票據，剩餘部分將用作補充公司資金和營運資本。嗶哩嗶哩美股挫6%。