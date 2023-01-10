東方日報B1：恒指半年最高　科網股舞　阿里6日飆近三成

港股周一繼續呈強勢，恒指高開304點後，漲幅曾擴至479點，高見21,470點，收市仍升396點或1.89%，報21,388點，為去年7月8日之後新高。國企指數漲142點或1.99%，收報7,286點；科技指數升139點或3.15%，收報4,570點，大市成交額逾1,564億元，「北水」再經港股通淨賣出約12億元。

高盛仍將阿里放入「確信買入」名單，指該企最壞時間已過，下半年廣告及佣金會有雙位數增幅、阿里雲和國際業務成為新的增長引擎，以及估值吸引，可支持股價做好，目標價調升3.84%至135元。

摩根士丹利基於類似理由，3年來首度將阿里列為科網首選，並將其美股目標價調高一半至150美元(折合約146元)，樂觀情景將上試200美元(折合約195元)，並提到阿里兩年內未動用回購額達220億元，等於把期內一半自由現金流回饋股東，等同股息回報率約4厘。

不管如何，野村繼續看好中資股，內地經濟重啟進展比預期快，促使該行將MSCI中國指數目標調高約5%至75.3點，比上周五高約9%，惟經濟周期轉向往往會令估值超出公允值，這樣指數有機會升至前瞻市盈率12倍以上，按相同的盈利增長假設即升至78.6點或更高，「不用介懷仍偏弱的內地經濟數據……現在爭論現價是否已完全反映復常乃言之尚早」。高盛亦將該指數目標調高至80點，理由包括中資股估值較低、房地產和互聯網監管等已出現積極轉向。