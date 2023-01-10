東方日報B1：恒指半年最高 科網股舞 阿里6日飆近三成
2023年01月10日 00:09
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港股周一做好，「北水」亦趁機淨賣出約12億元。（中新社）
阿里巴巴(09988)創始人馬雲放棄支付寶母企螞蟻集團的控制權，即使螞蟻表明暫無計劃重啟上市(IPO)，市場憧憬阿里乃至整個科網產業卸下監管風波的重負，搭上內地經濟復甦的順風車，阿里股價周一再爆上8.66%，連續6個交易日累飆29.04%，亦推動恒生指數再彈近400點，創6個月高位。
港股周一繼續呈強勢，恒指高開304點後，漲幅曾擴至479點，高見21,470點，收市仍升396點或1.89%，報21,388點，為去年7月8日之後新高。國企指數漲142點或1.99%，收報7,286點；科技指數升139點或3.15%，收報4,570點，大市成交額逾1,564億元，「北水」再經港股通淨賣出約12億元。
市場早已預期螞蟻就算重啟IPO，估值已今非昔比，關注點在於核心業務的增長動力。高盛估計，阿里及騰訊控股(00700)的盈利經過今年低位反彈後將再度放緩至20%以下，阿里未來兩個財政年度的經調整盈利拉勻計增長僅約15%，跟昔日不可同日而語。
高盛仍將阿里放入「確信買入」名單，指該企最壞時間已過，下半年廣告及佣金會有雙位數增幅、阿里雲和國際業務成為新的增長引擎，以及估值吸引，可支持股價做好，目標價調升3.84%至135元。
該行表示，短期內，「宅經濟」會較利好遊戲及娛樂類型的科網股、網上日用品和藥物消費平台，惠及騰訊、快手(01024)、拼多多(美股︰PDD)、京東集團(09618)、京東健康(06618)等，次季至年底內地全面重開就偏好廣告、本地生活服務和支付等的科網股，多於遊戲及娛樂，惠及阿里、美團(03690)和看準科技(02076)等，但騰訊仍可看高一線，主要是新遊戲充足且反應有望理想。2024年「復常」催化劑消失後，就是買互聯網在各行各業滲透率提升，即雲端和軟件等，阿里和騰訊的造化，視乎業務邁向2B(面向企業)領域的進展如何。
摩根士丹利基於類似理由，3年來首度將阿里列為科網首選，並將其美股目標價調高一半至150美元(折合約146元)，樂觀情景將上試200美元(折合約195元)，並提到阿里兩年內未動用回購額達220億元，等於把期內一半自由現金流回饋股東，等同股息回報率約4厘。
不管如何，野村繼續看好中資股，內地經濟重啟進展比預期快，促使該行將MSCI中國指數目標調高約5%至75.3點，比上周五高約9%，惟經濟周期轉向往往會令估值超出公允值，這樣指數有機會升至前瞻市盈率12倍以上，按相同的盈利增長假設即升至78.6點或更高，「不用介懷仍偏弱的內地經濟數據……現在爭論現價是否已完全反映復常乃言之尚早」。高盛亦將該指數目標調高至80點，理由包括中資股估值較低、房地產和互聯網監管等已出現積極轉向。
然而，股神巴菲特的投資旗艦巴郡不待內地經濟回暖帶動消費，上周二港股一復市便再減持比亞迪(01211)105.8萬股，每股均價191.44元，套現約2.02億元，於比亞迪H股持倉降至13.97%，半年左右已將比亞迪持倉減磅約31%。巴郡對上一次減持比亞迪要申報只是上月初的事，以期間比亞迪平均收市價計算，一個月內再套現超過21.5億元。