傳WD重啟收購Kioxia　專家：機會渺茫

早前有外媒報道，Western Digital(WD)因記憶體業危機，於去年12月底與記憶體生產商鎧俠(Kioxia)重啟合併談判，惟消息傳出後，市場普遍認為兩者合併的機會相當渺茫。

WD與Kioxia長期建立合資夥伴關係，合作開發過多項產品。早於2021年8月，傳出WD擬以200億美元收購Kioxia，雙方談判更進入後期階段，不過最終停止相關的談判。

有分析師認為，若WD與Kioxia合併，其NAND記憶體出貨量可望與產業龍頭三星電子一較高下，使市場版圖重新洗牌。不過，有韓媒引述分析認為，隨着近年存儲半導體產業重要性愈來愈重要，甚至已成為一個國家的支柱產業，故兩企合併或難以獲得相關政府批准。

該分析指出，WD收購Kioxia則必須經過南韓、美國和日本政府的批准，而預期日本當局將不會放棄Kioxia。事實上，日本政府已在2021年8月拒絕美日財團收購Kioxia。

同時，兩企合併仍要面臨中國的審批，據報自中美晶片戰以來，中國就一直透過拒絕全球半導體公司之間的併購，以防止供應鏈洗牌；中國當局早前已拒絕高通收購恩智浦(NXP)及英偉達(NVIDIA)收購安謀(ARM)。