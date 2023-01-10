標普：內地防疫鬆綁　澳門賭收今年有望改善

市場繼續尋找通關受惠板塊。國際評級機構標普近日發表報告指出，近期內地迅速改變其防疫政策立場，料可支持澳門今年博彩行業總賭收(GGR)的復甦。該行將面向一般賭客的中場博彩收入預測，由之前可回復至2019年水平的50至70%，提高至60至70%。

標普原料內地防疫措施要到今年第二季才會逐步放寬，惟去年12月起，內地與澳門便着手改變之前的防疫政策立場，放寬大規模核酸檢測檢疫限制及優化核酸檢測等要求，明顯降低入境澳門的門檻，以及支持境外人士前往澳門的情況盡快復常。因此，假設當前的疫情在農曆新年後開始消退，澳門GGR復甦情況可能會持續改善。

澳博短期難升信貸評級

中小企請人難上加難

澳門防疫政策急速地轉變，當地立法會議員林宇滔對本報表示，過程之快令很多中小企面應對不來，尤其是增聘人手方面。他解釋，澳門一直有勞工短缺問題需要聘請境外僱員，惟3年疫情之下，連本地人也失業，政府更是要大削外僱配額來應對。惟他發現，中小企的外僱配額被削比例大幅多於大型企業或博彩企業，令當地中小企請人更是難上加難。

他又指，一般請外僱的程序需時約一個月，加上臨近農曆新年，內地人需回鄉過節，故他料市面上勞工短缺問題，最快都要一兩個月後才能逐漸緩和。另外，疫情期間不少中小企、零售餐飲店舖倒閉，如要地區經濟回復至疫前的盛況，相信需要更長時間。