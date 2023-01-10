陳蓓敏：受惠內地鼓勵消費　呢隻消費股可吼

美國公布12月非農就業新增職位為22.3萬，較預期20萬個為佳，按月下跌12.9%。另外其他經濟數據顯示美商業活動放緩。12月非製造業指數低於50，錄得49.6，新訂單分項指數和企業活動分項指數等，皆低於11月數據。市場憧憬加息步伐放緩。上周五美股三大指數升逾2.1%，納指升幅較佳，升2.56%。

各大金融機構紛紛上調中國今年經濟增長預測。國內股市做好，上證指數更呈現六連升，欲試3,180至3,250水平。銀保監主席郭樹清指出推動經濟運行動力，催消費，加投資，穩增長方向在各大板塊。貨幣政策對民企有傾斜方向，促互聯網平台企業健康發展，相關板塊在港表現上上落落整固狀態。

恒指由月初至今升逾2,000點，走勢仍見動力，後市探試21,800至22,000。中、港、澳三地放寬防疫措施，有利流動性。春節將至，澳門博彩板塊做好。早前澳門公布2022年博彩收入按年跌51.4%。12月博彩收入按月升16.1%，估計首季收入有改善空間。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)