廖嘉豪：恒指上半年或挑戰二萬四

中國經濟復甦或有助對沖全球衰退風險。即使之前受到按揭貸款斷供風波和疫情的影響，愈來愈多迹象顯示，內地有望成為其他地區經濟衰退壓力的主要制衡力量。2023年內地經濟或在內需推動的自然和周期性復甦中，按年增長5.3%。從較低的2022年基數(估計按年增長2.4%)來看，這預測對應的2年復合年增長率僅為3.8%，並不屬於進取。隨着解除出行限制，居民消費或可以重新釋放。與服務業相關的招聘可能回歸，「就業-收入-消費」的正面循環或重新開始。值得留意的是，過往一段時間，中國家庭持有4.1億至12.4萬億元人民幣或相當於GDP3.5至10.3%的額外儲蓄。當被壓抑的需求釋放時，消費者支出，尤其是在服務方面的支出可能出現非線性反彈。零售額有機會於2023年按年增長約11%，消費對2023年整體GDP增長貢獻4.1個百分點。

內地房地產市場，亦可能於「L形」發展形態的底部位置逐步回穩。去年8月北戴河會議以來，對房地產市場的政策支持力度明顯加大。中央經濟工作會議更加堅定地通過保交樓、改善開發商融資、促進併購、幫助「高質素大型房企」化解風險和改善行業資產負債表來實現軟著陸。最壞的爛尾樓危機應該已經過去，目前行業仍受制於疫情憂慮和氣氛疲軟，一旦疫情穩定下來，積累和新的政策效用可能會更明顯地體現在房屋銷售和投資上。

財政政策方面，預料保持審慎擴張，直到經濟重回正軌。在中央政府(和政策性銀行)的主導下，內地整體預算赤字或由2022年佔GDP的2.8%，提升至2023年的3.4%，地方政府專項債券的配額，亦可能與去年的4.15萬億元人民幣相約。基建投資有望連續第二年實現高單位數增長，財政政策另外支持的重點領域或包括消費，改善居住環境、新能源汽車和養老服務等行業。人民銀行在重新開放初期可能會保持寬鬆政策，之後或逐漸將關注點轉向通脹風險。中國經濟增長故事的回歸，將使利率和股票盈利保持上升，亦對人民幣有利。

簡單總結，內地可能是2023年經濟增長加速的唯一主要經濟體，從2022年的2.4%增長到5.3%。在此背景下，2023年恒生指數每股盈利或增長13.7%，高於2022年的下跌6.1%，支持恒生指數上半年或升至24,000點，如果動力持續，年底前可能達到25,000點。滬深300指數年中前亦有機會升至4,500點，年底能否更上一層樓挑戰4,650點，則視乎內地下半年復甦步伐能否符合市場預期，甚至帶來驚喜。至於MSCI中國指數年中目標為75點，年底目標則達78點。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪