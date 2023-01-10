道指跌112點　油價升逾1%

●踏入亞洲時段，美匯指數跌至103.18；港匯見7.8047；離岸人民幣(CNH)報6.7828；美元兌日圓處131.77；歐元報1.0731，英鎊報1.2181。金價處1,870.79美元。布油報79.8美元，紐油報74.75美元。比特幣升0.3%，報1.71萬美元。道指期貨微跌。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水20點。

●日本去年12月份東京消費物價指數(CPI)按年升4%，符預期，而核心CPI按年升4%，為1982年以來首次，創逾40年高位。

●道指收報33,517點，跌112點或0.34%；標指收報3,892點，跌2點或0.08%；納指收報10,635點，升66點或0.63%。

●港股ADR指數下跌，按比例計算，收報21,339點，跌49點。

●即月恒生指數夜期收報21,450點，跌42點，高水62點，成交18,534張。

●紐約期油收報每桶74.63美元，升0.86美元或1.16%；倫敦布蘭特期油收報每桶79.65美元，升1.08美元或1.37%。

●紐約期金收報每安士1,877.8美元，升0.4%。

●英國富時100指數收報7,724點，升25點或0.33%；德國DAX指數收報14,792點，升182點或1.25%；法國CAC指數收報6,907點，升46點或0.68%。

●舜宇光學擬發4億美元可持續發展掛鈎債券。

●股神巴菲特再沽比亞迪套現逾2億元，持股降至13.97%。

●聯交所：壹傳媒於1月12日取消上市地位。

●嗶哩嗶哩9個月淨虧損按年增27%。

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