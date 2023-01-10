恒指曾挫200點　科網股受壓　騰訊倒跌

港股低開後持續跌勢，恒生指數雖一度倒升7點，暫高見21,395點，但高位遇阻，並最多跌過200點或0.9%，至21,187點，最新仍跌逾95點或0.4%，報21,291點；國企指數亦跌44點或0.6%，報7,241點；恒生科技指數則跌48點或1%，報4,522點。主板成交暫約580億港元。

主要科網股受壓，阿里巴巴跌1.7%；騰訊倒跌0.9%失359元，京東跌1.2%至247元，美團跌2.4%，小米跌0.6%，快手挫逾4%，而嗶哩嗶哩挫超過5%至212元。

藍籌股以下跌為主，港交所跌1.1%，友邦保險跌0.8%，滙豐控股及建設銀行同跌0.4%；而中移逆市升1%。

【09:22】恒指回吐 阿里及友邦跌1% 騰訊逆市升

港股回吐，恒生指數低開17點或0.08%，報21,370點；國企指數低開6點或0.09%，報7,279點；恒生科技指數低開25點或0.56%，報4,545點。主板成交暫約69億港元。

大型科網股普遍下跌，阿里巴巴跌1.2%至109元，美團跌1.3%。嗶哩嗶哩挫4.5%，公司9個月淨虧損按年增27%，另折讓近7%發行1534.4萬股美國存託股。京東跌0.8%，小米無升跌；而快手升0.1%，騰訊逆市升0.8%至365元。

重磅股個別發展，友邦保險跌0.8%，滙豐控股跌0.2%，建設銀行無升跌，而港交所升0.5%，中移升0.1%。

比亞迪股份升近1%，公司再遭巴菲特沽貨，套現逾2億元，持股降至13.97%。吉利汽車亦升0.6%，去年全年總銷量按年增約8%至1,432,988部。