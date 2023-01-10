【高盛推介】比亞迪再遭減持　失守200元關

高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份繼早前被股神巴菲特旗下投資旗艦巴郡減持後，據聯交所股權披露系統資料顯示，比亞迪再被減持共105.8萬股H股，涉資約2.03億港元。比亞迪周一(9日)跌約0.5%，周二(10日)則高開後倒跌，現報200元，跌約0.7%。

觀察個股輪證資金流向，好倉於周一獲資金轉向流入，有約360萬元。淡倉於上周4個交易日皆錄得資金流入，合共約1,370萬元後，周一獲資金轉向沽出。

比迪購28390，行使價233.5元，2023年3月21日到期，實際槓桿8.8倍，貼價。

比迪購26231，行使價250元，2023年3月28日到期，實際槓桿9.1倍，高槓桿、低面值。

比迪購24278，行使價239元，2023年8月24日到期，實際槓桿4.4倍，中期。

比迪牛67863，收回價190元，行使價186元，換股比率500，槓桿比率13.2倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

比迪牛64121，收回價180元，行使價176元，換股比率500，槓桿比率7.7倍，相近收回價遠牛中街貨較低。

比迪沽24652，行使價167.78元，2023年5月25日到期，實際槓桿4.7倍，高槓桿。

比迪沽29312，行使價188.78元，2023年5月23日到期，實際槓桿4.2倍，貼價。

比迪熊50188，收回價230元，行使價234元，換股比率500，槓桿比率5.9倍，高槓桿原理近熊。

比迪熊68641，收回價240元，行使價244元，換股比率500，槓桿比率4.6倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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