【高盛推介】比亞迪再遭減持 失守200元關
2023年01月10日 10:23
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高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份繼早前被股神巴菲特旗下投資旗艦巴郡減持後，據聯交所股權披露系統資料顯示，比亞迪再被減持共105.8萬股H股，涉資約2.03億港元。比亞迪周一(9日)跌約0.5%，周二(10日)則高開後倒跌，現報200元，跌約0.7%。
觀察個股輪證資金流向，好倉於周一獲資金轉向流入，有約360萬元。淡倉於上周4個交易日皆錄得資金流入，合共約1,370萬元後，周一獲資金轉向沽出。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意比迪購(28390)。高槓桿選擇可留意低面值比迪購(26231)。中期選擇可留意比迪購(24278)。牛證方面的近牛選擇可留意比迪牛(67863)，遠牛選擇可留意比迪牛(64121)，與現價有約10及20元收回距離。
比迪購28390，行使價233.5元，2023年3月21日到期，實際槓桿8.8倍，貼價。
比迪購26231，行使價250元，2023年3月28日到期，實際槓桿9.1倍，高槓桿、低面值。
比迪購24278，行使價239元，2023年8月24日到期，實際槓桿4.4倍，中期。
比迪牛67863，收回價190元，行使價186元，換股比率500，槓桿比率13.2倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
比迪牛64121，收回價180元，行使價176元，換股比率500，槓桿比率7.7倍，相近收回價遠牛中街貨較低。
投資者如看淡，認沽證方面的高槓桿選擇可留意比迪沽(24652)。貼價選擇可留意比迪沽(29312)。熊證方面的近熊選擇可留意比迪熊(50188)，遠熊選擇可留意比迪熊(68641)，與現價有約30及40元收回距離。
比迪沽24652，行使價167.78元，2023年5月25日到期，實際槓桿4.7倍，高槓桿。
比迪沽29312，行使價188.78元，2023年5月23日到期，實際槓桿4.2倍，貼價。
比迪熊50188，收回價230元，行使價234元，換股比率500，槓桿比率5.9倍，高槓桿原理近熊。
比迪熊68641，收回價240元，行使價244元，換股比率500，槓桿比率4.6倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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