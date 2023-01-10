GUM：強積金去年人均蝕38228元　今年回報料雙位數

強積金顧問公司GUM公布2022年強積金成績表，全年回報表現平均負15%，人均蝕38,228港元。經歷幾近全年大跌市後，強積金自11月起出現反彈。GUM預測，2023年將會有雙位數回報，關鍵將在美國聯儲局將逐漸減慢加息步伐並有望見頂。

GUM指，2022年全年回報方面負數收場，平均回報負15%，股票基金指數錄負18.2%，混合資產基金指數錄負17.2%，固定收益基金指數則錄負4.5%。

十大最佳表現基金均力保正回報，全數為固定收益資產基金類別，當中友邦強積金優選計劃強積金保守基金全年回報為0.7%。十大表現最差基金則同為股票基金，當中萬全強制性公積金計劃美國股票基金全年回報為負36.9%。

GUM分析指，2022年強積金主要受三大因素影響，分別為聯儲局加息、疫情及俄烏戰爭。不過，隨着去年11月時聯儲局會議暗示將放慢加息步伐，通脹數據緩和，加上中港通關消息傳出，利好市場風險情緒，帶動強積金於11月起開始反彈。

GUM建議，強積金成員避免過度以投機心態捕捉短期市況，免得不償失。GUM執行董事王玉麟提出「強積金致勝四部曲」，分別為訂立5年期每年5至7%的合理期望回報、理解並管理自己的投資風險、定期用30分鐘檢視強積金表現及在強積金芸芸基金中「尋寶」，揀選回報良好的基金。