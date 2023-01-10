【高盛推介】美團科網股中表現最落後　資金積極吸納好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：美團近日走勢較其他科技股落後，連跌第3日。周二(10日)低開約1.3%後跌幅擴大，最低見175港元。現報177.2元，跌約1.9%，跌幅較大市深。有券商指美團將受惠於內地重開，及料其核心業務盈利能力改善及採取新措施優化成本，將會迎來強勁的增長表現。該行維持對美團「增持」評級，目標價230元。

觀察個股輪證資金流向，近期資金積極吸納好倉，過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約6,910萬元，為同期最多資金流入的個股相關資產。

觀察港股通資金流向，北水於周一(9日)繼續沽出美團，錄得約2.2億元資金淨賣出。

美團購11040，行使價252.2元，2023年6月23日到期，實際槓桿5.5倍，低面值。

美團購29935，行使價230元，2023年6月6日到期，實際槓桿5.4倍，中期。

美團購29614，行使價200元，2023年3月28日到期，實際槓桿6.3倍，高槓桿。

美團牛67861，收回價170元，行使價167元，換股比率500，槓桿比率16.3倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

美團沽29320，行使價148.8元，2023年3月30日到期，實際槓桿5.3倍，高槓桿。

美團沽29389，行使價169.9元，2023年3月13日到期，實際槓桿5.5倍，貼價。

美團熊63542，收回價200元，行使價203元，換股比率500，槓桿比率6.5倍，高槓桿近熊。

美團熊66355，收回價220元，行使價223元，換股比率500，槓桿比率3.8倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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