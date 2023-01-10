法興：道指熊證出爐逾3個月吸資3154萬　勁過阿里熊

去年環球股市異常動盪，港股於去年10月底更一度跌至14,597點的13年低位。法興證券上市產品銷售部董事蔡秀虹表示，於熊市期間，市場明顯有較多資金流入做淡的衍生產品；對美股指數輪證的關注度亦較高，特別是反向追蹤道指走勢的熊證。就輪證產品而言，不排除今年美股指數淨流入金額高於恒指。

不過，她也表示，若以成交金額計算，美股指數輪證的成交實際上很難超越恒指，因為香港與美國市場存在一定時差，故美股衍生產品成交活躍度始終較低。

蔡續指，去年大市日均成交金額按年跌25%，而窩輪的成交則下跌27%，由於兩者跌幅相若，故窩輪成交佔比也大致持平。至於牛熊證方面，成交金額按年跌幅則僅11.5%，佔大市成交比例亦上升1個百分點至6.3%。