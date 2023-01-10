法興：道指熊證出爐逾3個月吸資3154萬 勁過阿里熊
2023年01月10日 13:10
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蔡秀虹（左）及周翰宏。
去年環球股市異常動盪，港股於去年10月底更一度跌至14,597點的13年低位。法興證券上市產品銷售部董事蔡秀虹表示，於熊市期間，市場明顯有較多資金流入做淡的衍生產品；對美股指數輪證的關注度亦較高，特別是反向追蹤道指走勢的熊證。就輪證產品而言，不排除今年美股指數淨流入金額高於恒指。
法興的資料顯示，去年9月中旬才上市的道指熊證，截至年底止的資金淨流入達3,154萬港元，以全年吸金額計，屬於第三大熊證，吸金能力甚至高過阿里巴巴(09988)的個股熊證，僅次於恒指及比亞迪(01211)。蔡表示，美股指數牛熊證槓桿較高，在市況波動下也不會因為引伸波幅上升而縮槓桿，因此較受投資者歡迎。
不過，她也表示，若以成交金額計算，美股指數輪證的成交實際上很難超越恒指，因為香港與美國市場存在一定時差，故美股衍生產品成交活躍度始終較低。
蔡續指，去年大市日均成交金額按年跌25%，而窩輪的成交則下跌27%，由於兩者跌幅相若，故窩輪成交佔比也大致持平。至於牛熊證方面，成交金額按年跌幅則僅11.5%，佔大市成交比例亦上升1個百分點至6.3%。
展望今年，法興證券上市產品銷售部證券及證券衍生品董事周翰宏表示，恒指於去年底已經轉勢，今年上半年大市有機會繼續受惠於內地復常及整體經濟復甦，建議關注以騰訊控股(00700)、阿里為首的平台型新經濟股，認為這些股票有望重拾增長動力，盈利或有不錯的表現；同時看好消費、旅遊相關股票；保險股亦可受惠於通關，而且市場利率較高亦會令保單回報水平上升，更容易吸引客戶。