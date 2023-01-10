調查：逾6成中小企料今年投放可觀資金於大灣區

根據貝恩公司與恒生銀行之研究報告，粵港澳大灣區的中小企對區內前景及經濟發展潛力感到非常樂觀。約8成內地中小企及6成香港中小企預期2023年投放於大灣區的資金不少於收入的15%，遠較內地上市公司於2017至2021年投放年均6%收入於資本開支為高。

該研究報告「粵港澳大灣區中小企業報告:韌性與機遇」指出，7成受訪中小企對香港及內地政府推出的互聯互通措施持樂觀態度，當中8成更望能加快實行相關措施。受訪中小企對跨境金融產品及服務需求殷切，特別是貸款、專業理財等相關服務，包括靈活的保險計劃及全方位財資管理方案。

新冠疫情令中小企以財務穩定及現金流為營商的首要考慮，故受訪企業持有之跨境理財產品較2020年減少。中小企視現金管理、支付及便捷的匯款服務為拓展跨境業務最重要之金融產品。然而，大部分中小企的痛點仍在於未能取得融資。

恒生銀行商業銀行業務總監林燕勝表示，恒生一直致力創新，為客戶提供無縫的跨境銀行服務體驗及方案，協助商業客戶及中小企把握機遇，提升他們在大灣區的業務優勢。展望未來，恒生將繼續追求創新並定制更多專屬方案，以支持不同商業客戶群的長遠發展。