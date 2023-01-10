ING彭藹嬈：內地上半年進出口或收縮　下半年反彈

ING銀行大中華經濟師彭藹嬈表示，隨着內地疫情防控措施大幅放寬，今年內地境內人員流動及國際往來將有所增加，但具體時間仍待觀望。今波疫情或持續數月，屆時美國及歐盟有可能已經陷入衰退，對內地出口造成影響，展望上半年內地進出口或按年收縮，國內外經濟逐步復甦，貿易或在下半年有所反彈。

她指出，內地經濟增長自2022年第二季開始放緩，嚴格的防疫措施限制了海陸運輸和物流、零售和餐飲活動，甚至導致多個工業重鎮停工停產。雖然防疫措施在年底放寬，第四季經濟疲弱及外圍通脹高企對內地製造業造成打擊。同時，房地產開發商亦缺乏充足資金完成住宅項目，引致政府出台紓緩措施，協助內房企業通過銀行、股票及債券市場獲得融資。脆弱的經濟不會產生通脹壓力，所幸亦沒有出現通縮。人民銀行透過再貸款計劃向中小企業及房地產注入流動性，而傳統的利率和存款準備金率因在疫情限制下效果有限而沒有被經常調整。

她提到，世界大多數國家和地區已適應與病毒共存，內地取消入境強制隔離措施有利商務旅行迅速恢復，而內地居民現時可以前往香港購買藥物或獲取醫療健康服務，並在年內出國旅行，認為進入內地的休閒旅遊或於復活節假期恢復。零售業將有所恢復。今波疫情應在數月後緩和，暫無法具體時間，但亦已降低供應鏈中斷的風險。

美國及歐洲分別是內地第二及第三大出口的地區。該行預測，歐美經濟將於今年上半年出現衰退，但不會延續至第四季的出口旺季。不過出口需求在經濟衰退后能否恢復仍有待觀望。內地與東盟及亞洲其他地區的貿易也取決於歐美消費市場。

內地財政赤字問題浮現，彭氏指，雖然過去內地的財政赤字並未構成問題，但情況因新冠疫情及房地產危機而有所改變。截至去年底，內地財政赤字佔國內生產總值(GDP)約8%，高於2020年第四季6.2%的歷史高位(自1995年12月至今)。展望今年，即使政府在檢測及隔離方面的支出大幅減少，財政赤字佔GDP比例將維持在8%左右。用於高新技術開發的財政支出將增加。

貨幣政策方面，央行考慮到進一步下調7天期利率有機會導致流動性陷阱而按兵不動，預計央行今年不會下調利率或存款準備金率，而針對性的再貸款計劃至少會在上半年維持。下半年是否延續再貸款計劃將由房地產開發商和外圍經濟的復甦情況而定。同時預期，隨着經濟回暖及美國陷入衰退，人民幣兌美元匯率將走強。