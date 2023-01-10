星展：港樓價今年仍睇跌5%　經濟勢返疫前水平

星展銀行(香港)發表今年香港宏觀經濟展望，該行經濟研究部經濟師謝家曦表示，香港與內地通關雖然對本港樓市有刺激作用，但中國經濟仍處於正常化階段，真正復甦仍要待年底至明年初，加上高息環境持續，料今年本港樓市能維持平穩，但全年計仍會跌5%。

謝家曦認為，本港現時供樓的實際利率高達3.5厘以上，而租金回報得約2厘半，影響投資者入市意欲。加上預期內地下半年才踏入經濟復甦，料內地投資者最快第三季重回本港樓市。他預料，本港經濟今年錄3.8%增長，能回至疫前水平；失業率則有望回落至2.8%。他指，通關利好旅遊業，預計旅遊業上半年有望快速增長，有助推動本港今年整體經濟。

港息方面，謝氏認為近香港銀行同業拆息(Hibor)回落與年結完結等季節性因素有關，同時中港股市暢旺；待2至3月公司進行季結，屆時港息或會再次上揚。

同時，他認為美國聯儲局將於本季再加息0.5厘，聯邦基金利率將上調至4.75至5厘水平；屆時本港最優惠利率(P息)將會進一步向上，同時港銀要追落後，預其P息或升至6厘水平。他指，雖然美國通脹數據有紓緩迹象，但仍處於高水平，失業率亦持續處於低位；故不認為今年能開始減息。