道期牛皮 美匯指數企103水平
2023年01月10日 16:11
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●美匯指數報103.2；港匯見7.8075；離岸人民幣(CNH)報6.7860；美元兌日圓報131.82；歐元企1.0738，英鎊處1.2173。金價報1,871美元。布油報79.27美元，紐油報74.32元。比特幣企1.7萬美元水平。道指期貨跌38點。
●市後關注點
19:00 全美獨立企業聯盟(NFIB)去年12月小型企業樂觀指數
●恒生指數全日收報21,331點，跌56點或0.27%；國企指數收報7,263點，跌22點或0.31%；科技指收報4,558點，跌12點或0.27%。主板成交1,313億港元。https://bit.ly/3GU8Vim
-大摩上調恒指目標價，最牛見27000點。
-旭輝營銷總經理傳跳槽龍湖，內房料續有人事調整。
-大摩調升安踏目標價至135元。
-舜宇光學擬發行4億美元可持續發展掛鈎債券。
●滬綜指收跌6點，半導體、汽車板塊表現較好；教育、航運板塊則跌幅較大。https://bit.ly/3GS9FEo
●中國經濟：
-調查：逾6成中小企料今年投放可觀資金於大灣區。
-抖音平台據報去年吸金1.4萬億人幣，按年增76%。
-ING彭藹嬈：內地上半年進出口或收縮，下半年反彈。
-通關首日AlipayHK中澳交易筆數飆近倍。
●前保險代理人因使用虛假學歷，被保監局禁止重投業界3年。
●貿發局：今年計劃舉辦逾30個大型展覽，通關料刺激行業發展。
●GUM：強積金去年人均蝕38228元，今年回報料雙位數。
●GUM：有打工仔去年大跌市撈底，中港股票基金年內看俏。
●法興：道指熊證出爐逾3個月吸資3154萬，勁過阿里熊。
●美股：
-大摩營運總監傳月底離職，放棄競逐CEO。
●博斯蒂克：聯儲可能要加息至5厘以上。