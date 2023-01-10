仲量聯行：港一手住宅累積供應7.9萬伙　料需5.4年消化

仲量聯行周二(10日)發布的《香港住宅銷售市場綜述》指出，一手住宅供應已累積有79,000伙，按現時的銷售進度，發展商需時約5.4年才可以售出全數單位。

該報告指出，由於住宅交易宗數創歷史新低，2022年9月已落成未售出的私人住宅單位數量激增至14,700伙，比過去三年平均每年10,800伙高出約36%。臨近年底，住宅市場更趨淡靜，該數字預計於2022年12月超過16,000伙。

截至去年11月底，待批預售樓花同意書的單位數量達到20,579伙，按年增加29%。同時，

於2022年獲批預售樓花同意書的20,554伙中，佔約10,000伙尚未售出。按過去三年每年

平均14,568伙一手住宅銷售宗數計算，市場可能需要5.4年來消化目前已落成和建築中的未售出單位。

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，大部分發展商於去年第四季度推遲一手

項目開盤，已開盤項目銷售亦表現疲軟，相信農曆新年後推出的新盤數量將會激增，市場將需要較長時間消化供應。貨尾量上升將加劇競爭，發展商難免要增加折讓幅度以促銷單

位。

該行研究部執行董事黃志輝指出，大多數潛在買家仍抱觀望態度，並很可能在經濟復甦

後初期對置業保持猶豫。儘管家庭收入中位數改善和樓價下跌抵銷了部分按揭利率上升

的影響，負擔能力比率在去年9月仍處於68.6%的高位，明顯高於去年1月的59.7%。此外，低迷的經濟和疲弱的股市將繼續打擊潛在買家的置業意欲和信心。

儘管內地與香港全面通關後的人才流入會帶來住屋需求，但黃認為，短期而言，南向資

金流動可能會持續受到管控。在現行辣招下，住宅市場的供需平衡仍遙不可及。他們預期中小型住宅資本價格於2023年將下跌約10%。