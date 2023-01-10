【產經直播】港股動力減弱　宜趁高減磅？

港股周二(10日)反覆向下，恒指低開後一度倒升7點，其後調頭向下，曾跌200點，最終跌56點，收報21,331點，大市成交1,313億元。摩根士丹利連續3個月上調恒指目標價，料今年12月可高見24,500點，最牛更可見27,000點，以上看法係指日可待，定過分樂觀？有貨宜先減減磅？

外圍方面，美國本周將公布去年12月通脹數據前夕，紐約聯儲銀行最新調查顯示，美國消費者對未來一年的通脹預期，跌至5%，為近一年半最低。雖然他們認為通脹壓力減輕，但同時預料會縮減開支，家庭開支的一年期增長預期回落至5.9%，按月回落1個百分點，結果要點解讀？隔晚聯儲局官員放鷹，指要加息至5厘以上，才可能停止加息步伐，美股接下來會呈現咩走勢？

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