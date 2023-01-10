【產經直播】港股動力減弱 宜趁高減磅？
2023年01月10日 16:37
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港股周二(10日)反覆向下，恒指低開後一度倒升7點，其後調頭向下，曾跌200點，最終跌56點，收報21,331點，大市成交1,313億元。摩根士丹利連續3個月上調恒指目標價，料今年12月可高見24,500點，最牛更可見27,000點，以上看法係指日可待，定過分樂觀？有貨宜先減減磅？
不過港股多隻股份公布配股或抽水，是大市短線見頂徵兆？其中嗶哩嗶哩(09626)公布配售1,534.4萬股ADS，每股作價26.65美元(折合約209.2港元)，較上日港股收市價折讓逾6%，股價周二(10日)亦隨即應聲下跌4%，收報214.4元。而從基本面看，嗶哩嗶哩最新公布去年首9月業績，淨營業額按年增逾15%至157.67億元人民幣，但淨虧損亦擴大27.5%至60.1億元人民幣，呢份成績表收唔收貨？
同時，呷哺呷哺(00520)錄大手上板，有傳遭到新加坡基金以配售價9.25至9.30元，減持全部1.47億股，導致股價曾一度瀉一成。中教控股(00839)亦折讓近8.8%配股，一度失守配股價，一眾教育股亦受拖累下跌，相關股份暫難收復失地？
另外，美匯及美債孳息率下跌，刺激金屬價格向好，LME期鋁及LME期銅分別收升6%及3%，曾刺激中鋁(02600)曾最多逾4%，創8個月高，惟收市升幅縮窄至1.6%，而江西銅(00358)則反覆靠穩。金屬板塊前景點睇？
外圍方面，美國本周將公布去年12月通脹數據前夕，紐約聯儲銀行最新調查顯示，美國消費者對未來一年的通脹預期，跌至5%，為近一年半最低。雖然他們認為通脹壓力減輕，但同時預料會縮減開支，家庭開支的一年期增長預期回落至5.9%，按月回落1個百分點，結果要點解讀？隔晚聯儲局官員放鷹，指要加息至5厘以上，才可能停止加息步伐，美股接下來會呈現咩走勢？
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