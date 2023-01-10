世邦魏理仕料今年街舖租金可增長10%

世邦魏理仕周二(10日)最新發表的《2023年香港商業房地產市場展望》指出，過去幾年香港備受疫情打擊後，2023年將重啟復甦之路，而中港兩地由本月起逐步恢復免隔離通關，為香港營商環境打下一枝強心針，其中街舖租金今年料可增長達10%。

該行香港區研究部主管陳錦平表示，隨著通關後市況逐步復常，加上息口預計將在下半年見頂，將推動商業房地產各個領域的新投資及租戶需求，交投量從而上升。預料市場情緒於2023年將顯著改善，今年內寫字樓及零售的租賃走勢將上升。至於物業資本價值的升跌趨勢將取決於個別房地產行業的供求平衡，當中以零售物業具有上行潛力。

報告顯示，2022年12月的整體街鋪空置率約15.4%，較2021年同期高出約1個百分點。4個核心區街舖租金扭轉2021年約1.2%的增長趨勢，於去年下跌約3%。 即使大部分時間零售市場疲弱，但餐飲業在零售租賃市場相對活躍。

世邦魏理仕香港顧問及交易服務-商舖部資深董事兼主管溫運強稱，由於本港長期採取社交距離措施，2022年大部分時間本地零售市場情緒持續低迷。在第四季度放寬旅遊及疫情相關限制下，市場情緒明顯升溫。隨著內地旅客逐漸回歸，預計市場情緒將在2023年增強，有望支持零售業的租賃需求和租金增長，尤其是以遊客為主導的零售商預計街舖租金今年將增長5至10%。

至於去年企業保持謹慎，寫字樓租賃走勢放緩。全年新租賃量按年下跌約11%至380萬方呎，但仍較2020年水平高出64%。銀行及金融為最活躍的行業，佔全年租賃量約27%，而去年商廈淨吸納量為負數，達321,600方呎未被吸納。低迷的租賃氣氛及屢創新高的空置率已導致租金連續第四年下跌，整體淨有效租金按年下跌約2.3%。

該行香港顧問及交易服務-辦公樓部執行董事兼主管馮慧詩指，通關所帶動的寫字樓潛在需求，特別是中資企業的需求回升，將支持今年的租賃活動。而由於全球經濟不穩及高融資成本，跨國公司將繼續對擴張計劃的成本開支保持審慎，預計主要子市場的租金將進一步下降達5%。

而本港工業及物流市場，該行香港顧問及交易服務-工業及物流部執行董事兼主管黎尚文稱，去年該類物業空置率持續偏低。由於貿易及貨運物流有所改善，預計2023年工業及物流市場將較為穩健，但最近的租金增長為負擔能力帶來壓力，料令租戶變得更為謹慎，預計今年倉庫租金將基本持平。

該公司香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷則指，持續加息、股市下行及經濟衰退降低了2022年的市場投資意欲。但預計2023年上半年整體交投淡靜，但隨著經濟穩步復甦，下半年或有所改善。