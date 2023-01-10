第一太平戴維斯：上季港島豪宅租金跌3.1%　下半年或有起色

第一太平戴維斯報告指，2022年第四季港島及新界豪宅租金按季下跌3.1%及1.1%，九龍則微升0.1%。該行預期，防疫限制放寬及通關等因素將有助香港企業活動及商機復甦，豪宅租金在上半年將繼續低迷，但下半年或會稍見起色，全年將上升0至5%。

事實上，上季港島各區豪宅租金按季全線下跌，以半山跌3.4%及薄扶林跌3.8%最多。新界豪宅租金就以愉景灣跌幅達2.4%最明顯，主因來自航空公司員工的租賃需求仍然疲弱，租樓預算亦較低，而部分租客流向東涌及將軍澳等地，令區內豪宅租務繼續受壓。香港的外籍人士減少，西貢及清水灣市場目前亦相當淡靜。

至於聯排別墅的租金上季亦大跌5.8%，山頂跌幅最大達6.2%，南區亦跌5.5%。服務式住宅市場的酒店式單位及住宅式單位的租金按季分別跌0.1%及3.2%，整體入住率為62%。

此外，目前港島豪宅租金較2019年高峰已回落了17%，聯排別墅則跌約13%。雖然兩者的租金跌勢在去年間放緩，跌幅分別為3.6%及3.4%，但截至2022年底，市場上待租豪宅的空置率仍然高企，另豪宅租賃市場的走勢常與核心區寫字樓需求相關，目前核心區寫字樓的租賃需求疲弱，市場形勢暫未見明朗。

第一太平戴維斯亞太區研究及顧問諮詢部區域主管盛世民指出，整體市況在2022年年底較為疲弱，展望今年，預計上半年市況仍將偏軟，但營商氣氛復甦及通關將有助改善豪宅租務市況。

該行資深董事及香港住宅服務部主管金蔓莉稱，政府最新實施的「0+0」政策對豪宅租賃成交量的幫助不大，但售價走軟開始吸引人們投向租賃市場。