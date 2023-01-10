安本：中國未來年均經濟增長料4至5%

安本首席經濟師及安本研究中心主管Jeremy Lawson預計，包括美國在內的全球發達經濟體將在今年陷入衰退，而中國則有望獨善其身，經濟繼續逆勢增長，成為投資市場的亮點。長遠而言，他估計中國未來的年均經濟增長為介乎4至5%。

正如目前市場上的主流觀點，Lawson認為中國在撤除防疫限制之初會遇上一些挑戰，如因為疫苗接種率未夠高而令疫情反彈、部分地區醫療支援等不足等，惟隨着這些挑戰過去，壓抑的需求將會釋放，下半年經濟反彈將更為顯著。

雖然他對中國前景看法正面，但也提到一些影響到經濟增長上限的因素，包括人均國內生產總值(GDP)低基數效應不再；政府的刺激措施相對以前變得更審慎；房地產市場經歷一段時期的低迷；人口正在急劇老化等。

相對於其他外圍主要經濟體的衰退，中國更多受本地經濟活動影響，從投資角度而言，中國市場與全球股市的相關度亦較低，可以對沖風險。安本中國股票投資主管姚鴻耀指出，有很多利好因素支持中資股繼續反彈，包括股市的估值仍低於歷史水平，A股的預測市盈率仍較15年長期平均值低約兩成，意味尚有估值修復的空間。再者，內地金融環境仍然利好，是少數有望在今年繼續提供貨幣及財政刺激的經濟體，可提振經濟增長及企業盈利。

不過，除了上半年疫情反彈可能會導致股市波動外，中國政府亦要管理房地產市場去槓桿的影響。至於更長遠的挑戰，則是中美兩國之間的競賽，而這將推動中國實現產業自主。針對這一點，姚氏看好半導體板塊中的成熟製程及設備供應商將會受惠。