【出手太低】赤柱環角道住宅地流標

地政總署公布，赤柱環角道住宅地，因為地價標金未達到政府就該用地所定的底價，所以不接納所接獲的四份標書，為去年4月後再次出現流標情況。

該幅港島豪宅地位於馬坑邨以南，佔地逾257,264方呎，大部分由樹林覆蓋，項目可建總樓面約480,245方呎，當中不包括中標財團須按賣地條款所興建的安老院舍，預計提供約640個住宅單位。市場估值約52.8億至86.4億元，每方呎樓面地價約1.1萬至1.8萬元。

資料顯示，對上一次流標於去年4月錄得，該幅屯門青山公路──大欖段住宅地當時收到5份標書，但最後亦未達底地價而收回。

政府不會就投標者出價的考慮作出揣測。出價往往視乎種種因素，例如投標者如何評估用地的吸引力和市場情況，以及其企業情況及發展策略等。

政府的政策目標是為市場提供穩定和持續的土地供應，以回應社會對房屋及經濟用地的需求。這目標不會因為個別土地的招標結果或某個時期的經濟情況而受影響。政府會考慮在適當時候重新出售該用地。

政府發言人稱，儘管是次招標取消，本年度土地供應所能興建的私人房屋已經超越本年度的供應目標。