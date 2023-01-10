關係修補？杭州市政府：阿里對當地經濟社會發展貢獻重大

劉氏更大派「定心丸」，直指未來市委、市政府將堅定不移支持阿里巴巴健康高質量發展，加強「店小二」「保姆式」的服務意識，健全「全方位、全天候」的溝通機制，落實「包容」、「審慎」的綜合監管，全力支持阿里爭當創新發展的引領者、融合發展的支撐者、規範發展的示範者。

總部位於杭州的阿里，自2013年起與杭州市政府合作，「啟動一座城與一家企業的深度合作」。劉捷指出，看見阿里在互聯網經濟的寒冬中，其逆勢增長的堅強韌性；在科創「硬實力」的追求及努力；在可持續發展的社會責任；在平台經濟專項整改中直接面對問題的果敢勇氣。

劉捷指出，今年對杭州及阿里而言，都難得的戰略機遇期、政策窗口期、發展黃金期。同時希望阿里巴巴圍繞綜合性國家科學中心創建，加強關鍵核心技術聯合攻關和科技成果轉移轉化；圍繞高水平重塑全國數碼經濟第一城，全方位參與「1248」行動計劃；圍繞「五大產業生態圈」建設，充分發揮鍊主企業引領示範帶動作用；圍繞共同富裕示範區城市範例建設，形成一批產業共富實踐案例。

另外，在「大走訪大調研大服務大解題」活動。劉捷到訪螞蟻集團的展廳，並詳細了解企業技術研發、業務板塊布局情況，包括發展面臨瓶頸、思路及願景。他對企業堅持黨建引領發展表示肯定，勉勵他們把握機遇、乘勢而上，把牢正確方向，加大創新力度，持續增強企業核心競爭力，努力搶佔全球新一輪競爭制高點，助力數碼貿易發展。同時，要求有關部門加強對接協調，加強跟蹤問效，把企業反映的問題解決好。

另外，阿里巴巴公司主席張勇亦「賣口乖」，指出阿里的成長離不開杭州的包容和哺育，多年來始終與城市發展休戚與共。集團會堅決「扛起使命擔當」，積極履行社會責任，以助杭州數碼之城建設。

他又指，未來將深入實施雲計算、消費、全球化三大戰略，幫助創造就業，參與國際競爭。同時加大科研投入、智能物聯產業生態建設、支持數碼經濟新業態發展、助力共同富裕、辦好亞運會等方面與杭州「同頻共振」、加深合作，持續為杭州經濟社會發展貢獻力量。

他又感謝杭州一直以來對阿里巴巴的關心和支持。