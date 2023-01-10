【遊日注意】日本通脹創新高隨時收水　Yen兌港元睇升...

過去10年堅持極寬鬆貨幣政策的日本，終於與失散多年的通脹「團聚」。上月東京核心消費物價指數(CPI)按年漲4%，創逾40年新高，連續7個月高過日本央行的通脹目標，或促使該行「收水」。日圓兌每美元周二曾升0.37%，高見131.39，每百日圓高見5.9419港元，滙豐估計今年上望6.5港元。

以上數字僅考察新宿及涉谷等區東京都23個冠以「區」的核心行政區，但市場一直視之為日本全國物價的領先指標，「核心」的定義是不計新鮮食品(新鮮水產、新鮮蔬菜和新鮮水果)；若再撇除能源(以電費、燃氣費、汽油為主)的「雙核心」CPI去年12月亦按年漲2.7%，一樣超出日央行目標。

其實「雙核心」物價的上漲很大程度來自新鮮食品以外的食品，整體而言上月按年漲價7.5%，為1976年後最勁，一般相信是日圓貶值所致，漲幅較勁的是「外食」，以吉野家、麥當勞、壽司郎等輪流加價，這個環節上月按年漲價6.9%，肉類、加工食品和穀類分別按年漲價6.2%、7.1%和10.9%。

不過，損保集團旗下智庫研究部主管小池理人提醒，日本政府去年10月推出振興國內旅遊的「全國旅行支援」，所以物價的漲幅實際上應該更高，已不限於價格較波動的能源和食品。要留意的是，日央行戰勝通縮的代價包括日本去年11月家庭開支按年減少1.2%，跟市場預期升0.5%南轅北轍。

無印良品母公司良品計劃則表示，以日用品為主、賣500日圓(約29.62港元)以下的產品是拉客的關鍵，盡量不加價，所幸現在的圓匯水平對毛利已經沒有問題，並透露考慮加碼在Lawson上架。增強供應鏈效益和產品競爭力、進一步提前鎖定外幣匯率等，也有助提高整體毛利率，中國業務能否走出疫情幽谷也是關鍵，內地疫情下財季(3至5月)應該逐漸降溫，暫時預期8月底止本財年中國業務盈利仍有增長。

標普聚焦企業加薪

大和高級經濟學家久後翔太郎相信，推動日本物價飛漲的圓匯貶值現已喘定，理論上通脹會回落，接下來就是看服務業是否跟着漲價，不排除會有更多可以說服日央行把貨幣政策正常化的數據。國際信貸評級機構標普則指，市場可能會覺得當前的物價走勢會促使日央行進一步調整其激進的貨幣政策，可是也要着眼於企業加薪狀況。

滙豐則估計，隨着日央行進一步調整貨幣政策，資金也會流入日圓避險，把日圓兌每美元今年底目標由130調高至120。「金磚國家之父」奧尼爾亦估計，日央行今年可能退出量化寬鬆，問題是以其「放水」時間之長，並可能會催生新的風險。

歐央行：須大幅加息

跟日本難兄難弟的歐元區對通脹的態度決斷得多。歐洲央行政策委員施納貝爾強調，息口仍必須大幅上升，現時「收水」恢復物價穩定，中長期可造福社會。該行昨日另外發表一份研究報告，預計未來兩年內美國通脹會較歐元區為高和持久，指歐元區通脹較受能源成本影響，而美國的物價變動較多來自內需和經濟活動。