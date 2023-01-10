沙田四房戶大劈1千萬沽出　揸8年升值4%

中上價物業都受追捧，沙田溱岸8號四房連雙套房單位，累減1,000萬元，終以2,000萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯林潤強表示，鴨脷洲海怡半島連錄低於千萬元成交，屋苑2座中層A室，實用面積約642方呎，套三房間隔，獲用家以約933萬元承接，呎價約14,532元，另19座中層C室，實用面積581方呎，獲用家以約830萬元承接，呎價約14,286元。

●中原劉子峻透露，鰂魚涌康怡花園1月錄約8宗買賣，其中R座低層14室，實用面積約466方呎，兩房間隔，以640萬元易手，呎價約13,734元，原業主於2011年以407萬元買入，持貨約12年帳面獲利233萬元，單位升值約57%。

●美聯鄭琨指，西灣河鯉景灣安澤閣中高層A室，實用面積約648方呎，套三房間隔，議價後以1,000萬元易手，呎價約15,432元。

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九龍區

●美聯黃家明稱，牛頭角淘大花園1月暫錄約7宗二手買賣，屋苑A座低層2室，實用面積約390方呎，兩房間隔，外區新婚客睇樓只有短短數小時即拍板，成交價520萬元，呎價約13,333元。

●美聯指，牛頭角淘大花園H座高層3室，實用面積約378方呎，兩房間隔，獲居於淘大花園多年的租客以565萬元承接，呎價約14,947元，新買家睇樓約一個月，擔心中港通關效應下樓價反彈，故加快入市步伐。

●鴻發地產梁文楓表示，旺角寶齡大廈中層F室，實用面積約245方呎，去年11月以370萬元放售，近日獲上車客洽購，減至348萬元成交，呎價約14,204元，原業主2014年以243萬元購入，帳面賺105萬元。

●中原程智聰透露，長沙灣泓景臺5座中層H室，實用面積約496方呎，兩房間隔，去年7月以980萬元放售，11月調整至920萬元仍乏人問津，現累減120萬元或約12%，以860萬元易手，呎價約17,339元。

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新界區

●中原黎宗文透露，沙田及大圍區本月至今暫錄近60宗二手買賣，其中沙田溱岸8號1座中層A室，實用面積約1,263方呎，去年7月叫價約3,000萬元，10月減至2,450萬元，議價後售2,000萬元，呎價約15,835元，原業主持貨約8年，帳面賺約80萬元離場。

●中原杜文俊表示，沙田希爾頓中心C座中層4室，實用面積約283方呎，兩房間隔，放盤時叫價約460萬元，日前議價後以429萬元易手，累減31萬元，呎價約15,159元，新買家為上車客。

●世紀21奇豐吳元利指，沙田第一城47座低層D室，實用面積約304方呎，兩房間隔，望內園景，物業放盤兩個月，叫價498萬，減幅約5%，獲買家以473萬元承接，呎價約15,559元。

●世紀21將軍澳魏仕良指，將軍澳居屋廣明苑G座低層3室，實用面積約601方呎，三房間隔，有裝修，去年8月未補價第二市場放盤叫價520萬元，近日調整叫價至480萬元，現獲買家以418萬元承接，累減102萬元，減幅約19%，呎價約6,955元。

●美聯黃麗貞表示，將軍澳居屋和明苑B座低層9室，實用面積約646方呎，三房間隔，最初以580萬元放盤，最終減價60萬元或約1成，獲持綠表資格的區內用家，未補價第二市場以520萬元承接，呎價約8,049元。

●世紀21奇豐廖振雄稱，西貢銀線灣勝景別墅雙號屋，實用面積約1,742方呎，套四房連工人房設計，連約3,000方呎花園，開價4,080萬元，劈價500萬元，獲買家以3,580萬承接，呎價約20,551元，低市價約5%。

●世紀21奇豐胡佩碧指，馬鞍山居屋錦豐苑H座低層7室，實用面積約545方呎，兩房間隔，望園景，原先在未補價第二市場叫價500萬元，放盤兩個月，減20萬元，以480萬元沽出，減幅約4%，呎價約8,807元。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山中心4座低層A室，實用面積約590方呎，三房間隔，望樓景，放盤7個月，叫價820萬元，減幅約2.4%，成交價800萬元，呎價約13,559元。

●中原陳鴻霆指，馬鞍山區1月暫錄約45宗二手買賣，按月升約36%，曉峯灣畔2座中層A室，實用面積約482方呎，兩房間隔，開價約690萬元，議價後減價52萬元，以638萬元易手，呎價約13,237元，新買家為用家。

●世紀21奇豐黃宗信表示，馬鞍山曉峯灣畔4座高層D室，實用面積約653方呎，三房間隔，放盤兩個月，叫價830萬元，減價30萬元，以800萬元沽售出，減幅約3.6%，呎價約12,251元。

●中原歐偉基稱，大圍金禧花園1月暫錄約2宗二手買賣，屋苑2座中層F室，實用面積約328方呎，兩房間隔，放盤時開價約520萬元，議價後以510萬元獲承接，呎價約15,549元，新買家為上車客。

●利嘉閣黃靜顏指，粉嶺牽晴間2座中層D室，實用面積約384方呎，兩房間隔，最初叫價約535萬元放盤，及後隨市況下調價格，獲買家洽購，雙方議價後累減約52.2萬元，以482.8萬元易手，呎價約12,573元。

●利嘉閣羅富欽稱，粉嶺居屋昌盛苑B座低層1室，實用面積約650方呎，三房間隔，望園林景，未補價第二市場以435萬元易手，呎價約6,692元，單位原先開價500萬元，累減65萬元沽出。

●美聯龍國榮表示，元朗Grand YOHO第3座高層E室，實用面積約723方呎，三房間隔，享海景，新買家見通關令二手成交加快，帶票睇樓，即睇即買，終以1,368萬元成交，呎價約18,921元。

●美聯廖煜榮指，元朗加州花園水仙徑單號洋房，實用面積約1,016方呎，連330方呎花園及兩個車位，原業主換樓放售單位套現，新買家為區外退休客，購入退休自住，以1,330萬元成交，呎價約13,091元。

●美聯馮根明透露，元朗柏麗豪園5座低層D室，實用面積約590方呎，兩房間隔，區內首置客把握機會入市，原業主移民，開價530萬元，減價20萬元，最終以510萬元成交，呎價約8,644元。

●祥益謝利官稱，天水圍栢慧豪廷7座高層E室，實用面積約667方呎，套三房間隔，獲區外首置客垂青，加上原業主增加議幅，累減達30萬元，上述買家即睇即買，以738萬元承接自用，呎價約11,064元。

●中原陳家富指，屯門區1月累錄約80宗二手買賣，居屋兆山苑F座中層5室，實用面積546方呎，兩房間隔，已補價自由市場叫價400萬元，吸引同區上車客承接，議價後共減25萬元，以375萬元成交，呎價約6,868元。

●美聯陳偉健表示，青衣海悅花園1座高層C室，實用面積約590方呎，三房間隔，望市景，叫價730萬元，放盤一年，叫價逐漸下調至600萬元，隨即議價入市，終以586萬元成交，較最初叫價累減144萬元，呎價約9,932元。

●祥益林偉光透露，屯門置樂花園5座低層B室，實用面積約449方呎，兩房間隔，新買家為外區客，見屋苑鄰近親友方便照應，加上原業主有意換樓，累減16萬元，決定以364萬元購入上址作自住或投資之用，呎價約8,107元。

●中原曾日昇指，葵涌京寶大廈高層C室，實用面積約435方呎，兩房間隔，去年11月以530萬元放售，日前經議價後，以450萬元沽出，呎價約10,345元，較主要銀行估價約460萬元略低，新買家為上車客，睇樓三星期即入市。

●美聯鍾家豪透露，荃灣中心16座中低層E室，實用面積約329方呎，開價350萬元，區內分支家庭上車客，恐遲買會貴，睇樓後即時議價，即日決定以333.8萬元入市，呎價約10,146元，原業主1986年以23.1萬元購入，升值約13.5倍。

●中原張子榮表示，荃灣區1月錄約64宗二手買賣，按月多約1.1倍，荃威花園B座中層5室，實用面積約550方呎，原則「大兩房」改三房，開價500萬元，上車客見市況轉旺，預計樓價快將止跌，獲減35萬元，以465萬元承接，呎價約8,455元。

●美聯李貫甡稱，青衣盈翠半島2座低層E室，實用面積約676方呎，套三房間隔，享海景，新買家為同區客，已觀望多時，原業主2022年10月放盤叫價約1,250萬元，終減價約198萬元，以1,052萬元成交，呎價約15,562元。

●利嘉閣彭錦添指，青衣灝景灣6座高層A室，實用面積約853方呎，三房連儲物室間隔，以約1,490萬元成交，呎價約17,468元，原業主2010年以699萬元買入，持貨約12年帳面獲利約791萬元，期內物業升值近1.1倍。

●利嘉閣梁均耀透露，青衣盈翠半島12座高層C室，實用面積約659方呎，套三房間隔，望園景，原業主去年10月以1,100萬元放盤，因應市況累減約150萬，以950萬元沽出，呎價約14,416元。

●中原王文彬稱，東涌區1月暫錄約20宗買賣，按月增逾50%，映灣園佔5宗，將追平上月全月7宗，屋苑11座低層C室，實用面積約563方呎，兩房間隔，上月平安夜放盤，獲上車客洽購，減價27萬元，以588萬元沽出，呎價約10,444元。

●中原吳家威指，東涌藍天海岸2座高層E室兩房戶，實用面積約592方呎，開價760萬元，上月700萬元「願賣」，本月市況回暖，提價至740萬元，近日獲投資者洽購即反價10萬至750萬元沽，呎價約12,669元，較11月底同類型單位做價升約150萬元。

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