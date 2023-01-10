麥當勞前CEO犯色戒　說謊被罰退還4億酬金...

所謂「色」字頭上一把刀！話說麥當勞呢個美國上市餐飲品牌無人不識，佢嘅前行政總裁(CEO)Stephen Easterbrook就因為犯「色」戒而惹上官非，搞到被美國證券交易委員會(SEC)調查判以罰款之餘，仲要向公司退還逾5,000萬美金股份酬金，落得名利雙失！

話說，呢位老兄因為與一名女下屬有染，被指違反公司嘅僱用政策，雖然佢已經喺2019年11月離職，且沒有得到任何離職補償，但獲保留原有嘅股份獎勵。

隱瞞與3女下屬有性關係

不過，事件並未完結，皆因SEC其後就呢宗桃色事件展開調查，呢位老兄只承認與一名下屬有性關係，但調查竟發現佢同另外3名女下屬亦有性關係，結果SEC指控佢出任麥當勞CEO期間講大話，隱瞞佢同公司女僱員有性關係嘅事實，離職時係唔應該獲得保留股份補償，所以指控佢違反證券法，涉嫌欺詐投資者，要佢支付40萬美金民事賠償，5年內不能擔任公司高層。

正因為咁，呢位老兄亦要將入到落袋邊嘅5,270萬美元(約4.11億港元)股份酬金嘔番出嚟，真係見財化水，風流代價不菲！

不過，麥當勞呢次都算係執番身彩，雖然一同被SEC控告違反證券法，但由於公司配合調查，所以冇被判罰，仲追回酬金，總算平息一場風波，但睇嚟日後要加強高層嘅品格審查，免損公司聲譽。