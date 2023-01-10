新盤交投回升　周二錄至少26宗成交

社會步向復常，新盤交投量回穩。一手市場周二(10日)錄得至少26宗成交，多個市區樓盤錄得承接。其中啟德跑道區豪宅錄得逾1.01億元交易，而何文田項目亦有三房戶以8,600萬元沽出，而主打中小型單位的旺角項目單日沽約7伙，吸金逾4,280萬元。

●新地雷霆：新春後推售屯門NOVO LAND第2期

新鴻基地產副董事總經理雷霆表示，中港通關後代表樓市全面復常，經濟全面復甦，樓市信心逐漸回復，預料今年一手成交會較去年增加，全年樓價會有約5至10%的溫和升幅。

他透露，集團旗下屯門兆康NOVO LAND第2期將於農曆新年後推售，成為集團今年頭炮項目。同時，集團積極推盤，繼續月月有樓賣，大埔白石角University Hill計劃於復活節前推售。

緊接第二季將推出天水圍輕鐵天榮站發展項目第1期。下半年將推出的樓盤包括元朗The YOHO Hub 2期、啟德協調道項目及啟德承豐道26號項目。

●啟德跑道區澐璟四房逾1.01億元沽 雙破頂

上述為1座20樓A室，實用面積2,088方呎，四房三套房附連私人升降機大堂戶型，成交呎價約48,419元，為該盤成交價首度衝破「億」元大關。資料顯示，該盤開售至今，累計沽出約27伙，套現逾13.6億元。

●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS三房售8,600萬元

●黃竹坑站晉環錄今年首宗成交 四房5,253萬元沽

一手市場氣氛好轉，據項目成交紀錄冊顯示，路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，錄得今年首宗成交，於周二(10日)售出第1A座36樓A室，實用面積1,205方呎，採四房間隔，成交價為5,253.8萬元，呎價為43,600元。

●旺角利奧坊‧壹隅單日沽7伙 吸金逾4,280萬元

●粉嶺北ONE INNOVALE第3期單日沽8伙 涉逾3,600萬元

●何文田128 WATERLOO四房售3,360萬元

該盤不足一周連沽兩伙，套現逾6,300萬元。而樓盤由開售至今，累售46伙，連同車位銷售共套現逾10.4億元，項目平均呎價逾33,000元。