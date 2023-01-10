金價年底上望2000美元 最大利好是美國經濟即將衰退？

今年開局以來，黃金價格表現可謂「得勢不饒人」，周二現貨金更一度觸及8個月高位，見每安士1,881.5美元，主要受惠中國人民銀行連月增持黃金，加上世界黃金協會(WGC)數據顯示，去年12月全球黃金交易所買賣基金(ETF)淨流出量減慢至4噸所致。分析預計，金價今輪升浪有望挑戰2,000美元大關。

全球ETF上月淨流出大減

據WGC數據顯示，去年12月全球黃金ETF雖然連續第8個月錄淨流出，但淨流出量放緩至4噸。其中北美基金錄得自去年4月以來首次增持，數量為9噸；另亞洲基金亦小量增持0.8噸黃金；反之，歐洲基金月內淨流出14噸黃金。

總結去年全年，全球黃金ETF持倉量按年減少110噸，相當於淨流出30億美元；截至年底止資產管理規模(AUM)為3,473噸，即折合約2,030億美元，又以北美和亞洲上市基金需求最為疲弱。WGC預期，市場正估計，全球經濟將現溫和衰退，而由於金價在過去7次經濟衰退中，有5次中都錄得正回報，所以今年金價未來12個月走勢有機會穩中偏好。

事實上，一眾機構大行亦普遍估計，金價將迎來大牛市，事關全球央行積極增持黃金，以及作為黃金最大消費國的中國正重啟經濟，對金價起支持作用。奧地利第一儲蓄銀行(Erste Bank)認為，雖然美國聯儲局去年頻頻加息，但今年首季扣除通脹的實質債券收益率仍為負數，故有利金價上漲，並料今年第一季金價將輕微上升至1,890美元。

至於花旗銀行看法更為進取，指美國經濟陷入衰退，黃金將迎來新一波交易高峰，價格今年底有機會見每安士2,000美元。或與經濟陷困境後，美國聯儲局將重新放水、利率下跌，及資金避險有關。

人行又增持 料加強避險

另邊廂，隨着中國人民銀行日前公布去年12月增持30噸黃金，有貴金屬經紀商表示，人行連續兩個月增持黃金，主要受多項因素影響，一是估計今年歐美經濟衰退風險加大，故增持黃金有更好的資產保值作用；二是國際形勢變化令中國外匯儲備加快資產多元化配置步伐，而黃金作為傳統避險類資產可帶來更好的資產保護作用。