美股全線向上　Coinbase裁員升4%

美國聯儲局主席鮑威爾周二(10日)發表講話，惟未談及當地經濟形勢。美股3大指數當日開市早段全線向上，道指升36點，報33,554點；標指升5點，報3,898點；以科技股為主的納指升24點，報10,659點。

港股外圍方面，恒指夜期現報21,492點，升62點，高水161點。

鮑威爾出席活動時表示，在通脹高企之際要恢復物價穩定，可能需要採取短期內推動「不受歡迎的措施」，提高利率水平讓經濟降溫。因此，他認為中央銀行的決策獨立相當重要，這可以讓聯儲局在不考慮短期政治因素的情況下施行必要措施，並指這種做法在美國「已獲充分理解和廣泛接受」。

雖然聯儲局一直強調要對抗通脹，並試圖淡化經濟衰退的風險，但投資界普遍認為衰退將會是今年投資市場的關鍵主題。普徠仕(T. Rowe Price)多元資產部門資本市場策略師Tim Murray表示，雖然2022年股市遭到嚴重拋售，但盈利預期僅輕微下降。這意味着全球經濟衰退導致的2023年盈利預期下降，或將加劇股票拋售。

企業消息方面，科技巨頭微軟(Microsoft)據報有意向人工智能(AI)研究實驗室OpenAI投資100億美元，雙方目前正洽談當中。OpenAI於去年底推出AI聊天軟件ChatGPT，在網絡上大受好評而獲各界關注。微軟股價升1.36%。

繼2022年兩度裁員後，加密貨幣交易所Coinbase周二(10日)再宣布炒950名員工，相當於該企約五分之一人手，作為公司重組計劃的一部分。行政總裁Brian Armstrong在網誌表示，加密貨幣市場在2022年跟隨宏觀經濟下行，加上行內出現不誠實行為者，相信將對行業帶來更多負面影響，其股價升4.08%。

企業人手變動消息浪接浪，電子商貿「一哥」亞馬遜宣布，打算關閉位於英國赫默爾亨普斯特德(Hemel Hempstead)、頓卡斯特(Doncaster)，以及古羅克(Gourock)3間倉庫，料影響共1,200名人手，該企稱所有受影響員將安置到其他職位，其股價升1.61%。