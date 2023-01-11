東方日報B1：華經濟失速　恐通縮

內地重開邊境後獲華爾街投行連環上調今年經濟增長預測，惟威脅經濟穩增長的風險仍然存在，瑞銀料全年國內生產總值(GDP)增速未觸及「5字頭」。美國研究機構中國褐皮書國際(CBBI)更警告，中國首季恐面臨通縮壓力，意味即使重啟經濟，也無法拉升物價甚至工資，而周二出爐的去年12月社會融資規模增量、存量及反映貨幣供應量的廣義貨幣(M2)按年增速均比11月放緩，支持實體經濟的寬鬆貨幣政策勢成關鍵。

有別於西方國家力抗通脹而不斷「收水」，外界憂中國面臨物價受壓的通縮危機，成因與流通貨幣減少、居民收入削減有關。去年11月居民消費價格指數(CPI)按年增長已連續兩個月回落，工業生產者出廠價格指數(PPI)連續兩個月陷入負增長，普遍預計周四公布的上月CPI升幅有限，PPI亦難由跌轉升。

CBBI調查亦發現，去年第四季內地工資及投入成本增長為2020年中以來最弱，銷售價格增長亦放緩至2020年底以來最差。該機構稱，售價增長腳步放慢，加上內地新一波疫情未明顯停歇，將打擊零售，在首季或將經濟推向通縮；即使踏入第二季通脹可能回升，但有機會是曇花一現，如果物價需要持續大漲，長期寬鬆政策變得不可或缺。

疫後消費會否大增，以至推高全年物價，瑞銀首席中國經濟學家汪濤估計，今、明兩年CPI分別升約3%及2%，主因全球經濟放緩，大宗商品價格已持續下降，故料CPI走勢較溫和。

至於存款表現，人民銀行周二公布全年存款狂增26.26萬億元(人民幣‧下同)，按年多增6.59萬億元，其中住戶存款激增17.84萬億元，引來外界憧憬超額儲蓄釋放利好疫後消費，汪濤坦言這會是消費反彈最主要動力，但疫情實際上對居民資產負債表有一定損傷，很多人已失業或收入驟降，這影響或需時才能修復，限制經濟重啟後的消費動力。因此，該行維持今年經濟增4.9%的預測。

值得留意的是，去年12月止，中國M2餘額規模雖升至266.43萬億元，按年增11.8%，惟增速比11月仍低0.6個百分點。大量貨幣從銀行體系流出，但進入實體經濟的步伐未見同步。實體經濟從金融體系獲得的資金總額可透過社會融資規模略見一二，以去年累計社融增量為例，為32.01萬億元，按年僅多6,689億元，其中，對實體經濟發放的貸款增20.91萬億元，增多不足一萬億元。

單計12月，內地社融增量從11月修正後的1.98萬億元降至1.31萬億元，遠低過預期，按年少1.05萬億元。分析指，這部分反映市場需求疲弱，企業債券淨融資量走下坡，全年減1.24萬億元。據推算，企業債券淨發行額減2,700億元，為2021年5月來首次萎縮，足見中企債券融資困境。

金融機構在12月錄1.4萬億元新增貸款，按年多增2,665億元，高過市場預期，全年更新增21.31萬億元貸款，創年度新高，企業新增貸款高佔17.09萬億元，或受人行年底前多次鼓勵銀行向中小企放貸影響。不過，ING銀行大中華經濟師彭藹嬈預計，人行非常規貨幣政策或成常態，如針對性的再貸款計劃至少會在上半年維持。