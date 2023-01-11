台積電上月營收增長23%遜預期　客戶需求轉弱

晶圓代工龍頭企業台積電周二(10日)發公告，去年12月營收1,925.6億元新台幣(下同)，按年雖增長23.9%，但按月減少13.5%，且中止連續4個月站穩2,000億元之勢，表現遜預期。若以截至去年12月底止第四季度計之營收為6,255.32億元，按季增長約2%，按年增長42.75%；全年計營收則為2.26萬億元，增長42.6%兼創新高。

台積電財測估計，第四季營收將達199億至207億美元，以1美元兌換新台幣31.5元計算，營收估計達6,268.5至6,520.5億元新台幣，相當於按季增加2.2至6.3%；毛利率高標上看61.5%，營收與毛利率均可望再創新高。

不過，由於客戶需求轉弱，導致台積電第四季的7納米和6納米產能利用率下跌，幸受惠智慧型手機與高效運算應用對5納米需求持續增加，平衡客戶持續進行庫存調整所帶來的影響，整體季度業績料可持平。台積電法說會將於周四舉行，屆時料可為全球半導體業風向提供明確指引。

Apple印度生產iPhone翻倍

另一方面，消息指去年4至12月，蘋果公司(Apple Inc.)在印度生產的iPhone出口總值超過25億美元，較上一個財年度接近翻一番，反映在期間中國實施「動態清零」封城抗疫之下，Apple加快將iPhone工序遷移至印度。

為鞏固印度作為電子業樞紐的地位，據報印度塔塔集團(Tata Group)將入主緯創的iPhone組裝廠，料交易於三月底完成，屆時將接管該廠8條iPhone生產線及一萬名員工，包括數千名工程式，而緯創將繼續在印度擔任服務合作夥伴。