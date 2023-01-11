澳門賭收回升　仍較疫前少70%

通關消息帶動澳門旅遊博彩業氣氛，整體博彩收入(GGR)亦隨之上升。摩根大通發表的研究報告指從行業數據得悉，本月首8天當地賭收約21億元(澳門元‧下同)，為去年2月以來以單周計最多，惟相較2019年未有疫情前仍少約70%。

該賭收數字相當於每日平均約2.6億元，較去年12月的日均1.12億元多逾一倍。摩通預設貴賓博彩收入佔總賭收10至15%的話，即本輪面向一般大眾的中場賭收已恢復到疫情前的四成半至五成，高於該行原預計的35至40%，情況令人鼓舞。

摩通又指，農曆新年前為傳統的淡靜日子，然而未來數天和周末期間的澳門低價酒店房已出現一房難求局面，相信本月內地春節假期間的酒店房經已接近售罄，故中場賭收有機會在春節假回升至疫情前的逾五成。

瑞銀亦同意澳門博彩業今年開局令人鼓舞，指出本月8日中港澳三地邊境重新開放，內地及香港旅客入境澳門不再需要核酸檢測要求，單是當日的入境澳門旅客人數已達到3.9萬人次，為去年4月以來的最高水平。今年春節假期澳門酒店平均價格由去年的低基數上升約1.4倍，平均房價約為每晚3,700港元。另一間券商花旗則較為保守，考慮到傳統農曆新年旺季和農曆新年前季節性放緩的綜合影響後，維持本月GGR為40億澳門元的預測。

6博企復甦過程需時