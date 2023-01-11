陳錦興：ASM太平洋短線有力突破
2023年01月11日 06:00
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恒指反彈暫受阻於21,500點，惟良好基調未變，資金正尋找落後板塊及股份輪動。半導體為周期性甚強的板塊，市場憂慮電子消費品持續疲弱，拖累行業前景。不過，內地重啟經濟，最終可帶動電子消費品的需求，ASM太平洋(00522)為行業落後股份，估值並不昂貴，短線有力突破。
ASM太平洋是全球領先之半導體及電子產品製造硬件及軟件解決方案供應商，為面板級電化學沉積(ECD)工具的主導領先者，也是系統封裝(SiP)配置的市場翹楚。客戶包括電子產品、移動通訊器材、計算設備、汽車、工業等。
即使2022年半導體行業低迷，ASM太平洋的經營也維持穩健，首3季盈利為23.5億(港元‧下同)， 按年升3.8%；收入為150.3億元，按年跌4.5%，毛利率為41.1%。預期第四季度銷售收入預測為4.55億至5.25億美元之間，低於第三季5.8億美元。業績反映行業因內地疫情、經濟疲弱而受壓。
受惠內地重啟經濟
然而，隨着內地經濟重啟，與半導體相關的消費產品如手機及汽車等行業也將復甦，故小米(01810)及吉利汽車(00175)均調高其出貨量及銷售目標，這有利半導體設備的訂單增長，ASM太平洋料可受惠。ASM股價早已消化行業負面因素，若內地經濟重啟較預期強，必將惠及半導體產業，支撐ASM的增長，現價市盈率約9倍，息率6厘，估值不昂貴。股價反彈及整固後，有力再突破向上，建議57.5元吸納，向上阻力位為65元，跌穿支持52元止蝕。
英皇證券研究部聯席董事 陳錦興
(作者為註冊持牌人士)