陳錦興：ASM太平洋短線有力突破

ASM太平洋是全球領先之半導體及電子產品製造硬件及軟件解決方案供應商，為面板級電化學沉積(ECD)工具的主導領先者，也是系統封裝(SiP)配置的市場翹楚。客戶包括電子產品、移動通訊器材、計算設備、汽車、工業等。

即使2022年半導體行業低迷，ASM太平洋的經營也維持穩健，首3季盈利為23.5億(港元‧下同)， 按年升3.8%；收入為150.3億元，按年跌4.5%，毛利率為41.1%。預期第四季度銷售收入預測為4.55億至5.25億美元之間，低於第三季5.8億美元。業績反映行業因內地疫情、經濟疲弱而受壓。

受惠內地重啟經濟

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興

(作者為註冊持牌人士)