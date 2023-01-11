陳樂怡：市況配股增　恒指主要支持在250天線

美國聯儲局官員再發表鷹派言論，市場關注主席鮑威爾公開講話以及12月CPI數據，以評估通脹前景。投資者目前普遍預期2月及3月將分別放緩加息至0.25厘。另一邊廂，復常/通關主題繼續尋頂，熱度未減。大市在短期內累積較大升幅的情況下輕微回調，但成交未有放量，市底仍強。企業趁市旺配股活動增加，大市升勢或會減慢，恒指主要支持位見於250天線(20,337點)。

板塊方面，中國乘聯會公布，去年12月乘用車市場零售達216.9萬輛，按年增長3%；期內，新能源乘用車零售銷量64萬輛，增35.1%。我們認為2022年支持汽車業政策頻出，觸發提前消費，新能源汽車補貼政策退出後，削減買車誘因。而且在內地復常後，汽車消費復甦力度有待觀察，因此估計2023年增量空間或有限。汽車競爭環境加劇，龍頭特斯拉掀起減價戰，未有盈利的造車新勢力挑戰將會更大。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡

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