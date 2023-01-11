MONGOL MINING以3.12億元入股蒙古礦商50%股權

公司表示，投資對象持有若干於短期內具有生產潛力的礦產資產，同時在其擁有的礦產開採及勘探權範圍內有巨大的進一步發現潛力，認為於投資對象的投資可令集團減少對煤炭的全面依賴及進一步擴展公司業務營運，從而實現收益來源多元化。

為共同擁有及經營投資對象以進一步開發投資對象集團的礦產資產，公司、ERD及投資對象已訂立策略聯盟協議，以協定對投資對象的若干股東權利及管理權。

作為共同開發投資對象集團礦產資源安排的一部分及為履行特許權使用費安排，ERD、投資對象與投資對象的直接全資附屬Leader Exploration訂立冶煉廠淨回報協議，投資對象及Leader Exploration同意向ERD支付冶煉廠淨回報的5%。