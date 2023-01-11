道指高收186點　比特幣升1.5%

●踏入亞洲時段，美匯指數升至103.29；港匯見7.8079；離岸人民幣(CNH)報6.7842；美元兌日圓處132.11；歐元報1.0737，英鎊報1.2153。金價處1,876.89美元。布油報79.62美元，紐油報74.55美元。比特幣升1.5%，報1.74萬美元。道指期貨跌10點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水190點。

●道指收報33,704點，升186點或0.56%；標指收報3,919點，升27點或0.7%；納指收報10,742點，升106點或1.01%。

●港股ADR指數上升，按比例計算，收報21,496點，升164點。

●即月恒生指數夜期收報21,579點，升149點，高水248點，成交14,481張。

●紐約期油收報每桶75.12美元，升0.49美元或0.65%；倫敦布蘭特期油收報每桶80.1美元，升0.45美元或0.56%。

●紐約期金收報每安士1,876.5美元，跌0.1%。

●英國富時100指數收報7,694點，跌30點或0.39%；德國DAX指數收報14,774點，跌18點或0.12%；法國CAC指數收報6,869點，跌38點或0.55%。

●雅居樂擬折讓13.46%配股，淨籌4.892億元。

●赤柱環角道住宅地流標。

●台積電上月營收增長23%遜預期，客戶需求轉弱。

●澳門賭收回升，仍較疫前少70%。

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