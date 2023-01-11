【高盛推介】阿里巴巴再創半年新高 資金積極兩邊部署
2023年01月11日 10:46
東網電視更多新聞短片
（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周二(10日)回吐整固，輕微跌約0.8%，周三(11日)開市隨即重上110港元，高開約2.5%後升幅擴大，最高見115元，創半年新高。現報113.3元，升約3.5%。阿里公布，其聯合創始人馬雲，將放棄關聯公司螞蟻集團的控制權，市場料此舉為集團恢復IPO計劃鋪平道路。
觀察個股輪證資金流向，好倉於周一(9日)錄得約2,570萬元資金流入後，周二獲資金轉向沽出。淡倉於上周三至本周一共錄得約4,690萬元資金流入後，周二亦獲資金轉向沽出。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意換股比率100兌1的低面值阿里購(16241)。高敏感度選擇可留意阿里購(20689)，為中年期，低時間值損耗。牛證方面可留意屬近牛的阿里牛(68735)，與現價有約25元收回距離。
阿里購16241，行使價120元，2023年4月25日到期，實際槓桿5.2倍，高槓桿、低面值。
阿里購20689，行使價130元，2023年6月27日到期，實際槓桿4.6倍，高敏感度、中期、低時間值損耗。
阿里牛68735，收回價90元，行使價88.5元，換股比率100，槓桿比率4.3倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
投資者如看淡，認沽證方面的低面值選擇可留意阿里沽(26929)。並可留意新上市阿里沽(11850)。熊證方面的近熊選擇可留意阿里熊(61993)，遠熊選擇可留意阿里熊(68732)，與現價有約5及25元收回距離。
阿里沽26929，行使價68.83元，2023年6月6日到期，實際槓桿4.6倍，低面值。
阿里沽11850，行使價77.83元，2023年6月27日到期，實際槓桿3.5倍，新上市。
阿里熊61993，收回價120元，行使價122元，換股比率100，槓桿比率12.7倍，高槓桿近熊。
阿里熊68732，收回價140元，行使價142元，換股比率100，槓桿比率4.1倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2023年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載：http://www.gswarrants.com.hk 。