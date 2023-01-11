【高盛推介】阿里巴巴再創半年新高　資金積極兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周二(10日)回吐整固，輕微跌約0.8%，周三(11日)開市隨即重上110港元，高開約2.5%後升幅擴大，最高見115元，創半年新高。現報113.3元，升約3.5%。阿里公布，其聯合創始人馬雲，將放棄關聯公司螞蟻集團的控制權，市場料此舉為集團恢復IPO計劃鋪平道路。

觀察個股輪證資金流向，好倉於周一(9日)錄得約2,570萬元資金流入後，周二獲資金轉向沽出。淡倉於上周三至本周一共錄得約4,690萬元資金流入後，周二亦獲資金轉向沽出。

阿里購16241，行使價120元，2023年4月25日到期，實際槓桿5.2倍，高槓桿、低面值。

阿里購20689，行使價130元，2023年6月27日到期，實際槓桿4.6倍，高敏感度、中期、低時間值損耗。

阿里牛68735，收回價90元，行使價88.5元，換股比率100，槓桿比率4.3倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

阿里沽26929，行使價68.83元，2023年6月6日到期，實際槓桿4.6倍，低面值。

阿里沽11850，行使價77.83元，2023年6月27日到期，實際槓桿3.5倍，新上市。

阿里熊61993，收回價120元，行使價122元，換股比率100，槓桿比率12.7倍，高槓桿近熊。

阿里熊68732，收回價140元，行使價142元，換股比率100，槓桿比率4.1倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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