鄭勤龍：恒指短期走勢料先低後高

由卦象顯示，恒指走勢正處於《山水濛》變《火地晉》之中，在易經中，「山」是與「天」最接近的自然界物象，然而無論「山」再高，仍難與天比高，始終會有個極限，所以若將「山」的意象溶入於股市的預測上，便可引伸為阻力，然而「火」性則向上，可代表為抗跌力，所以若將其意象融入於股市的預測上，便可引伸為在高位徘徊。

承接上文預示着恒指短線走勢先低後高的《水風井》變《水地比》卦，恒指(4日)在20,319點開市，隨後指數連續兩日裂口高開上升至21,000點水平窄幅上落，周二(10日)大市下跌56點，收報21,331點，可說是已應驗了大地在得到水的滋潤之後，農作物可逐漸有所收成的「比」卦卦象。

「蒙」卦帶有實力未足之象，所以《序卦》曰：「物生必蒙，故受之以蒙，蒙者物之稚也。」大意是指事物還在幼嫩的生長狀態，難以在短時間內再向上突破。

「晉」卦為晉升之象，《說文》：「進也，日出萬物進。從日從臸。」代表光明，也象徵着希望，因此可代表大市在低位有承托力。

故此綜合了卦象和基本分析，並將其意象應用於股市的預測上，恒指短期內的走勢或會先低後高。

玄學金融家 鄭勤龍