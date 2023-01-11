瑞信策略師：聯儲今年夏天或重啟量寬　以穩定金融體系

外媒報道，瑞信策略師Zoltan Pozsar預期，美國聯儲局可能在今年夏天重啟量化寬鬆(QE)。

Pozsar在最新的報告《戰爭與和平》中提到，「經濟戰爭」時代尚未落幕，2023年並沒有甚麼不同。他指，所謂「經濟戰爭」，並不是傳統意義上的戰爭，既可能是一場熱戰，也可能是一場冷戰，包括七大工業國(G7)針對俄羅斯的金融封鎖，以及俄羅斯針對歐盟的能源封鎖等。

他表示，自二戰結束以來，幾乎所有進行證券交易或管理投資組合的投資者，都在「單極世界的蠶繭」中運行，如今這一形勢受到挑戰，在世界秩序重建之前，「戰爭」可能會一直相伴相隨。

他指，熱戰和的冷戰需要的是「戰爭資金」，而不是QT。在「戰爭」這個宏觀主題愈來愈根深柢固的情況下，聯儲局卻在繼續進行QT(量化緊縮)，與「戰爭融資」恰恰相反，因此，不得不掀起量寬浪潮，以穩定金融體系。

報道指，Pozsar是前紐約聯儲和美國財政部官員，被譽為「市場波動先知」、「恐慌預言家」，其因準確預測逆回購市場的神秘動向而聞名，是最受交易員關注的華爾街策略師之一。