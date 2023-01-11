財庫局：對持續提升香港作為國際上市平台吸引力有信心

媒體報道，財經事務及庫務局局長許正宇出席亞洲金融論壇時表示，目前環球面對能源及地緣政治等眾多風險，疫情亦是全球的共同問題，有需要各國共同合作。

他提到，金融業是香港經濟重要一部分，但相信行業不只單純服務自身利益，亦可利用資本轉化為對社會有利。

他指，即使本港在過去一段時段受疫情困擾，金融業仍就企業上市進行線上路演，以及舉行與投資者對接的線上會議。他指，本港已致力提升本身市場競爭力，包括優化主板，未來會就無收入、無盈利的創新企業於本港主板上市有所安排，隨着不斷優化監管，對於持續提升香港作為國際上市平台的吸引力有信心。

他提到本港與內地聯通方面，包括早前已宣布在港股通加入國際企業、未來將推出人民幣櫃檯，以及研究境外債券期貨。他又指，新金融領域發展方面亦會持續推進，包括綠色金融、金融科技和虛擬資產。

至於港股今年市況會否比去年好，許正宇表示，股市受各項因素影響，政府會持續提升本港發展動能、優化和強化本港作為國際金融中心的優勢。

他提及，家族辦公室的發展有助提升本港作為資產管理中心地位，並吸引更多資金來港。他認為，香港在專業服務方面有優勢，而本港在過去一段時間有兩間博物館開幕，相信透過文化及藝術亦能吸引家族辦公室來港。

此外，他指出，在去年10月底的金融科技周所發表的政策宣言，已提到穩定幣及其他措施，當時表示會作出探討及如何作出監管。

他又表示，政府上周發行約60億美元等值的環境、社會及管治(ESG)債券，並以多種貨幣計價，是全球歷來最大規模，本港較早時亦推出碳交易平台，相信有助香港成為綠色及可持續金融的中心。

許正宇稱，今屆亞洲金融論壇參與人數及參展商都超過疫情前，人數於線上和線下共逾7,000人，線下參與比以往更多，參展商亦較疫情前增加兩成，反映香港作為國際金融中心地位，亦反映通關後各國商家願意來港。